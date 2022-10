Visten a niño como Jeffrey Dahmer para concurso de disfraces en México

El revuelo que ha causado la serie de Netflix que adapta la vida de Jeffrey Dahmer, continúa presente entre el público, pues ante la temporada de Halloween, muchos han optado por replicar en disfraces el atuendo del asesino en serie, acción que está siendo bastante criticada en redes sociales.

Tal es el caso de un niño en México que para un concurso de disfraces, acudió vestido como Jeffrey Dahmer.

Los hechos se dieron en el evento MC CON con su edición de 'horror' que se realizó el fin de semana en Tijuana, donde se celebró un concurso de disfraces dedicado a niños.

La foto compartida por el mismo evento en su página de Facebook, muestra a cuatro participantes, dos de ellos vestidos como 'Gremlins', otro como 'doctor de la peste negra' y el último como Dahmer.

Para su disfraz el menor lleva una peluca rubia, una camisa a cuadros y unas gafas como las que usaba Dahmer, además de cargar una bolsa con 'los restos de sus víctimas'.

(CAPTURA)

Las críticas contra los padres del menor y al evento no se hicieron esperar, ya que señalan que al tratarse de un caso en el que hubo víctimas reales y no ficticias, el asunto debe tratarse con delicadeza y no como un elemento más de entretenimiento como lo podría ser un personaje de películas, como 'Cucky', 'Michael Myers', 'Freddy Krueger', entre otros.

Recientemente el padre de Jeffrey, Lionel Dahmer, se pronunció en contra de Netflix, no sólo porque al parecer no se comunicaron con él para realizar la serie, sino porque le preocupa que están 'glamorizando' los asesinatos de su hijo a través de la producción, creando una nueva ola de fans del asesino en serie.