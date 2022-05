¿Viruela del mono es una enfermedad de transmisión sexual?

Un brote de casos de infección por viruela del mono ha llamado la atención de la población y de especialistas a nivel internacional. Se trata de un padecimiento cuyos síntomas se asemejan, en menor grado, a los observados en el pasado en con la viruela: fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y dorsales durante los primeros cinco días, además de las erupciones en zonas del cuerpo.

Pese a que los expertos señalan que se desconoce la forma de contagio actual del virus entre personas, se percataron que muchos de los casos en Europa se relacionaron con el intercambio de fluidos en las relaciones sexuales, pero ¿Se trata de una infección por transmisión sexual?

La viruela del mono u "ortopoxvirosis simia" es una enfermedad cuyo patógeno puede transmitirse del animal al hombre y viceversa. Se detectaron varios casos en Europa y América del Norte y es una enfermedad originaria de África que suele curarse espontáneamente. Los síntomas duran entre 14 y 21 días.

De acuerdo con el doctor Mauricio Rodríguez, quien es académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la viruela del mono tiene bajos índices de mortalidad. El especialista señala que el patógeno causante de la infección pertenece a la misma familia del virus (Orthopoxvirus) de la viruela que se erradicó en 1929.

Rodríguez indicó a través de un comunicado que hay personas que han infectado a sus parejas mediante las relaciones sexuales, sin embargo, la viruela del mono no es una enfermedad de transmisión sexual, ya que el virus se propaga con el contacto de una persona ya infectada y a través del contacto con secreciones corporales. Si bien la viruela del mono se transmite mediante el contacto cercano, no está vinculado únicamente con las relaciones sexuales. El doctor añadió que pese a que la enfermedad no representa un problema tan grave, se tiene que estar atento a la evolución del brote de la viruela.