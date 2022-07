VIRAL: Mujer guarda en tupper las sobras de la comida en restaurante de lujo

Para celebrar los días especiales nunca está mal darse unos pequeños lujos como ir, por ejemplo, a lugares caros para disfrutar el día. Pero, cuando asistes a uno de estos espacios aprovechas todo lo que te ofrecen para que valga la pena el gasto que vas a realizar.

Y así lo hizo esta pareja, quienes fueron a comer a un restaurante caro para celebrar el cumpleaños de la joven. Sin embargo, al ver que había sobrado comida, la mujer decidió guardarla en un tupper para llevársela a su casa. El momento fue captado y compartido en TikTok, lo cual causó diversas reacciones por parte de los cibernautas.

Mujer guarda comida de restaurante en un tupper

Fue en la cuenta de @fabycruzado en donde se compartió el momento en donde una mujer decide guardar las sobras de su comida en un tupper. Al principio del clip se puede apreciar que la pareja está celebrando el cumpleaños de la mujer en un restaurante de lujo.

Y aunque al principio todo se ve normal, casi al final del video se ve a la mujer guardando en un tupper la comida que sobró y, aunque lo hace por debajo de la mesa para que nadie se dé cuenta y evitarse algún problema, todo quedó registrado en un video que se compartió en la plataforma de TikTok.

El video está acompañado de la descripción; "CC la llevas a un restaurante caro". Dicho clip se volvió viral y hasta el momento cuenta con más de 16 mil "Me Gusta", más de mil comentarios, 2 mil 181 compartidas y 449 mil reproducciones.

Clip genera diversas opiniones

Como era de esperarse el video generó diversas opiniones por parte de los usuarios de la plataforma, algunos de ellos lo tomaron de forma divertida e incluso halagaron la hazaña de la mujer; "Ella es la indicada. Cuidará la economía del hogar", "Va a ser buena esposa", "Te aplaudo por dos cosas, primero porque estás cuidando el medio ambiente al no usar bolsa y segundo porque la comida no se desperdicia", "Cuida a esa mujer, buen hombre",

"Ella sabe valorar, es la indicada", son algunos comentarios que pueden leerse en la plataforma.

Por otra parte, uno que otro usuario criticó el comportamiento de la mujer y dieron a entender que no era correcto hacer ese tipo de acciones; "Yo nunca haría algo así", "Me parece de mal gusto, le hubiera hablado a los meseros para que le dieran su comida en recipientes", "¿Si sabes que puedes pedir para llevar y no hacer eso?", "Está mal lo que hiciste, mejor lo hubieras pedido para llevar".

Sin embargo, algunos usuarios comentaron que ese lugar era un buffet de comida y que, por ende, los comensales no podían pedirle a los meseros que les guardaran sus sobras para llevar