VIRAL: Mexicanos llevan masa y máquina a restaurante coreano para hacer tortillas

Un grupo de mexicanos dieron de qué hablar en redes sociales, luego de que se viralizara un video en el que se les ve preparando tortillas en un restaurante coreano.

El clip difundido en TikTok que ya acumula más de 5 millones de reproducciones, muestra al grupo de mexicanos en el restaurante coreano estilo 'BBQ', donde se permite a los clientes cocinar la carne e ingredientes que pidan desde sus mesas.

Precisamente, el grupo aprovecha de la función del restaurante para elaborar sus propias tortillas, pues llevan su propia masa y máquina para elaborarlas.

"Con tortilla, porque si no.. no me lleno", "Es que sí dan ganas de que te traigan unas tortillas con la BBQ coreana", "No sabe igual la comida sin ellas y echas a mano lo subió a comida gourmet", son algunos de los comentarios que destacan en el video, pues a muchos les agradó la idea de incluir el complemento mexicano en la comida coreana.