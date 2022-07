VIRAL: Joven se 'queja' de su trabajo en TikTok y la despiden

Actualmente, compartir en redes sociales los momentos que vivimos en el día a día es algo común, sin embargo, todo tiene un límite, por lo que es importante cuidar lo que se comparte en estas plataformas ya que no sabes en manos de quién puede caer tu contenido.

Eso fue una lección que aprendió una joven en TikTok, quien decidió compartir a través de su cuenta la forma en la que recibió una capacitación en su nuevo empleo, el cual comparó con un culto.

Sin embargo, no esperaba que el clip se volviera viral y que cayera en manos equivocadas, ya que en pocos días, la chica fue despedida.

Despiden a joven por "andar tirándole a la influencer"

En un video compartido desde la cuenta de @debiasnath, la joven mostró lo feliz que se encontraba por conseguir empleo "Por fin conseguí trabajo, espero adaptarme y que todo salga bien", dice la voz de TikTok en la descripción del clip.

Sin embargo, lo que causó revuelo en la plataforma, fue el pequeño fragmento en donde se muestra la capacitación que recibió la joven.

En esa parte del clip se puede ver a la chica preocupada por lo que está ocurriendo a su alrededor, mientras que en la parte trasera hay dos hombres con los ojos vendados al tiempo que se escucha una canción bastante extraña de fondo; "en qué culto caí", escribió la tiktoker.

El video rápidamente se volvió viral en TikTok y pronto llegó a diferentes compañeros de la empresa en la que trabajaba, pero nunca esperó que también alguien del equipo de recursos humanos viera el clip.

Aunque pensó que todo estaba en orden ya que los primeros días nadie comentó nada al respecto en su trabajo, posteriormente la mujer de recursos humanos le mandó a hablar para despedirla ya que supuestamente la chica "no se alineaba con la cultura de la empresa".

"Alguien sabe de algún trabajo, porque me acaban de echar, yo no creí que iba a ser tan grave pero por andar tirándole a la influencer. Por andar burlándose me echaron. No tengo plata", contó la joven en otro video.

El primer clip en donde muestra la capacitación de su trabajo ya es viral y cuenta con más de 192 mil "Me Gusta", 1,182 comentarios, 2,170 compartidos y 1.9 millones de vistas.

Por su parte, el corto en donde contó que la despidieron cuenta con 45 mil "Me Gusta", 719 comentarios, 467 compartidas y más de 703 mil vistas.

Usuarios "regañan" a la joven por su acción

Como era de esperarse, algunos usuarios de la plataforma comenzaron a comentarle a la joven que su acción había sido errónea y que lamentaban que la joven perdiera su trabajo.

"Hay señoras sufriendo en los comentarios porque yo perdí ese trabajo y es que ¿señora usted me va a mantener? No, relájese. He llegado a pensar que es mi mamá creándose otras cuentas para decirme ‘ahora la tengo que mantener otra vez, usted no sabe qué está haciendo o qué’" comentó la joven en otro clip.

Sin embargo, la chica cuenta que tanto ella como su mamá se tomaron con humor todo lo ocurrido, pero deja en claro que había aprendido la lección: "ya entendí, eso no lo vuelvo a hacer, yo quería ser chistosa, pero bueno, todo bien", dijo la joven.

Además en el video comentó "ya reflexioné, ya no soy la misma de hace dos días, yo cambié, yo pensé, yo analicé, yo me reí, gracias, adiós".Este clip cuenta hasta el momento con 4,617 "Me Gusta", 112 comentarios y 95 mil vistas.