VIRAL: Chambelanes dejan caer a quinceañera en pleno vals

Sin lugar a dudas, uno de los momentos más esperados por la mayoría de las niñas es cumplir 15 años, y que mejor si la llegada a esta edad viene acompañada por una gran celebración que es preparada con meses de antelación para reunir a amigos y familiares de la festejada.

Durante meses se prepara cada detalle para que el día de la fiesta no exista ningún contratiempo y todos puedan disfrutar por igual; un momento clave en toda fiesta de 15 años es el vals, ya que se acostumbra que la quinceañera baile unas cuantas canciones para abrir la pista de baile y pueda lucir su vestido en compañía de un grupo de chambelanes que la escoltan y participan en los bailes, para que la festejada sea la estrella del momento.

Y aunque el vals también se ensaya con meses de anticipación, el nerviosismo a la hora de presentar el baile frente a todos, pude traicionar a cualquiera y hacer una mala jugada, como le pasó al grupo de jóvenes que acompañaba a esta quinceañera, que sin querer la dejaron caer en más de una ocasión.

Chambelanes dejan caer a la quinceañera durante el vals

Fue a través de TikTok en donde uno de los invitados a la fiesta compartió el épico momento en donde se observa como al compás de la melodía "Corazón de niño", los chambelanes vestidos de cadetes, hacen hasta lo imposible por levantar a la quinceañera en el momento cumbre de la canción, pero planean mal la distribución de su fuerza y la festejada cae de lado.

Rápidamente se escucha que el maestro de ceremonias intenta ayudar e incita a que los invitados aplaudan para alentar al grupo de jóvenes que se incorpora y deciden intentar la cargada una vez más mientras la festejada ríe de nervios; una vez listos, proceden a intentar levantarla mientras está sentada sujetando un oso de peluche, pero se va de frente.

Los chambelanes la ayudan a levantarse y se colocan en posición para volver a intentarlo, pero la festejada opta por continuar el vals omitiendo la cargada y los demás la siguen mientras los invitados vuelven a aplaudir, reconociendo su esfuerzo.

La reacción de los internautas

El clip se volvió viral en pocos días y hasta ahora ya lleva más de 7 millones de reproducciones, 353 mil me gusta, 70 mil compartidas y 15.7 mil comentarios en donde dicen: "Un recuerdo para toda la vida", "Los chavos muertos de la risa", "Les faltó chocomilk, están muy chiquillos", "La verdad eso de levantar a la quinceañera es muy mala idea", "Un aplausooo", "¿Por qué lo volvieron a intentar?", "Les faltó ensayar más", "No la supieron agarrar desde el principio para cargarla", "Pobres niños, no habían comido", son algunos de los comentarios más populares en el video.