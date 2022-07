VIRAL: Ballena se traga a dos mujeres y después las escupe

Un par de mujeres se han convertido en las protagonistas de un sorprende video viral, pues ambas fueron tragadas por una ballena mientras practicaban kayak.

El sorprendente suceso que no tardó en llegar a redes sociales, ocurrió en Avila Beach, California, EUA, donde las dos mujeres identificada como Julie McSorley y Liz Cottriel, se encontraban sobre un kayak, momento en el que fueron sorprendidas por una gran ballena.

En redes circula un video que captó el momento en que el enorme animal marino emerge del agua para abrir su hocico y devorar a las mujeres.

También existe otro video, tomado por una de las mismas mujeres, que muestra justo el momento en que son engullidas por el animal.

Por fortuna, la ballena que pertenece a la especie de las jorobadas, terminó por escupir a Julie y Liz en cuestión de segundos, por lo que el incidente no pasó más allá de un susto.

"Todo lo que vi fue blanco y empujé mi mano y pensé, ‘Me va a aplastar’, porque pensé que o me iba a caer encima o me iba a ahogar (...) Estaba literalmente mirando dentro de la boca de la ballena", comentó Liz.