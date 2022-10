VIRAL: Araña gigante causa terror en TikTok

Seguramente el algoritmo de TikTok ya te mostró los video de la araña a gran escala que le ha sacado varios sustos a los internautas y no deja de ser la sensación en internet por parecer una araña de verdad en su hábitat natural.

El usuario de TikTok @axelyamil_ , pudo crear un ambiente lleno de tensión, a través de un video que subió a la plataforma donde va por la calle mientras dice haber encontrado una araña y al acercarse para intentar manipularla, espera la reacción del "animal" que aseguró ser muy peligroso.

A pesar de la incertidumbre que ha generado este clip en los millones de internautas que lo han visto, se trata de una araña gigante hecha de cáscara de coco, que gracias al gran realismo que tiene ha desatado la aracnofobia de los usuarios.

La araña más viral de TikTok

Parte del encanto del video que lanzó a la fama a @axelyamil_ se logró por el tono de voz en el que maneja la situación como si se tratara de un documental en medio de la selva y su vida corriera peligro por tratarse de un exótico y salvaje animal.

Mientras se acercaba a la araña dijo: "Puedo apreciar que está mansita, esta es una araña cumbres 17-09-10 Spiderman 3 mil, como pueden ver está tranquila pero si la toco brinca muy feo, ya tiene como 250 mil años…", con las risas al fondo de la persona que grabó todo.

Cuando tocó la araña, impulsó el juguete y fue así como se pudo crear la ilusión de movimiento que le sacó más de un grito a todas las personas que lo han visto.

El video que está causando aracnofobia ya cuenta con casi 67 millones de vistas, 7.2 millones de likes, 227 mil compartidas y 151 mi comentarios.

Tiktokers reaccionan ante araña viral

Además de unos buenos sustos, varios internautas han comentado el video acerca de las reacciones que tuvieron con la "supuesta" araña: "Lo vi tres veces y fueron las tres veces que el alma se me salió del cuerpo", "Yo me asusté", "¿Quién más saltó cuando se movió?", "Casi me da un infarto cuando la tocó", "Si me la creí", "En día normal en Australia", "Si me la creí, casi tiro mi teléfono cuando se movió", "Creí que era real, ya ni quería ir a la playa", "Se me salió el corazón", "Esa araña fue la que mordió al Hombre Araña en el 2000"; fueron algunos de los comentarios más populares en el video.

Actualmente este clip ya tiene dos partes más que se han vuelto igual de virales con 14 millones y otra con 6 millones de vistas, donde se ve que @axelyami_ perfeccionó su personaje de documentalista de la vida salvaje, además de que su ingenio para asustar a los internautas ya contiene efectos especiales con sensación de movimiento y un espectacular brinco de la araña; solo te recomendamos sujetar bien tu celular a la hora de ver sus videos.