Violencia en elección de consejeros de Morena en Gómez Palacio manda a hombre al hospital

Nuevamente y desde temprano hubo violencia este jueves 25 de agosto durante la elección de congresistas estatales (consejeros) de Morena del distrito federal 02 de Durango al que corresponden 10 municipios de la entidad, entre ellos Gómez Palacio. Un hombre fue golpeado y terminó en la clínica 51 del IMSS de Chapala por la golpiza pues tiene además de hematomas en cara y cuerpo, varias heridas y una fractura de nariz.

Este proceso se había realizado el pasado 31 de julio, pero fue invalidado por disturbios e irregularidades que hubo ese día, donde incluso fueron quemadas boletas y donde se encontraron varias premarcadas.

Este 25 de agosto los guardias que vestían pantalón caqui con camisas negras (presuntamente contratados para salvaguardar el orden durante la elección de los morenistas) agredieron a un grupo de mujeres y hombres identificadas como "gente" del diputado federal Omar Castañeda, quien recién se reintegró a la Cámara de Diputados.

La peor parte se la llevó el señor Alejandro Gutiérrez quien recibió una golpiza en la expoferia de parte del personal de seguridad solo por haber acompañado a su esposa, la licenciada María Guadalupe Castro, quien iba a registrarse como consejera de su partido, Morena.

Guadalupe Castro mencionó que ella llegó a las instalaciones de la expoferia de Gómez Palacio con el objetivo de registrarse para competir en las asambleas estatales de Morena por el Distrito 02.

Fue a las 8:30 de la mañana cuando llegó al lugar pero menciona que estaba montado un tipo operativo en el cual habían guardias de seguridad que no se identificaban con alguna corporación estatal o municipal.

Dijo que la insultaron y la agredieron y le dijeron que no tenía nada que estar haciendo ahí.

"Me dijeron que me largara a chingar a mi madre y yo le dije, permíteme no me hables así, yo soy candidata a congresista. Yo vengo a votar y me dijeron no, no, no, ustedes no van a entrar aquí y van a valer madre' y en ese momento me percató que estaba el licenciado Yahir Vitela, que es sobrino de la excandidata a gobernadora Marina Vitela y lo conozco de varios años porque somos colegas de abogados y lo identifiqué y también estaba el sobrino, Alberto Vitela por ahí también se encontraba el director de la Academia de Policía, el licenciado, Juan Carlos Alarcón de León, al cual lo conozco personalmente he sido su abogada particular y le mencioné que yo venía en son de paz que no quería causar ningún problema pero a mi compañera, la licenciada, Karla Márquez la empezaron a agredir", mencionó.

Comentó que dicho cuerpo de seguridad azuzado por las personas antes mencionadas los agredieron de manera muy brutal y que eran entre 15 y 20 personas con uniforme caqui con playera como si fuera seguridad pública.

"Nos defendimos y en eso me percató de que estaban golpeando a mi esposo de nombre Alejandro Gutiérrez González el cual nada más iba a llevarme y se iba a retirar pero eran entre 15 y 20 personas. Estaba también Iván Ceniceros que también forma parte del equipo de Marina y Nadia Mirán. No señalaban y nos ubicaban como gente de Omar Castañeda y nos decían que íbamos a valer madre, que nos iban a agredir y que todo el güey que se arrimara les iban a partir su madre y usaron palabras de lo más groseras y una fuerza brutal que yo creo que ni las autoridades la utilizan. Mi esposo está muy golpeado de todo el rostro", dijo la mujer.

Mencionó que además de Karla Márquez fue agredido físicamente también Sergio del Rivero mientras que otras personas recibieron empujones y las mujeres fueron estrujadas.

Aseguró que se presentará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público pues su esposo tiene hematomas en toda la cara, principalmente en un ojo, tiene abierto el labio y además presenta fractura de nariz.