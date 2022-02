'Vine a hacer historia'; Harold Preciado habla sobre sus objetivos con los Guerreros

Muchos años, muchos goles y títulos con la camiseta de Santos Laguna son los objetivos del colombiano Harold Preciado, quien ayer fue presentado como jugador del equipo albiverde, con el que ya se estrenó marcando un gol el pasado domingo.

Fue en el auditorio Orlegi del Territorio Santos Modelo donde se realizó el acto de presentación del atacante colombiano, que porta el número 15 en su espalda, el cual lució para la tradicional fotografía, a pesar de que ya fue visto en el campo utilizando su uniforme. Al acto asistieron el presidente ejecutivo del Club Santos, Dante Elizalde, además del director de Fuerzas Básicas, Eduardo Fentanes, así como Pedro Caixinha, director técnico del primer equipo, quienes dieron la bienvenida a Preciado, ante la presencia de los representantes de los medios de comunicación y abonados del club.

UN CLUB GRANDE

El reciente campeón de goleo individual de la Liga Postobon, máxima división del futbol colombiano, afirmó que no fue difícil decidirse por firmar con Santos Laguna, a pesar de que recibió ofertas de otros clubes: "Santos es un club grande, por eso tomé la decisión de venir; sabemos toda la historia que tiene, han pasado muchos jugadores colombianos y han hecho historia, y para eso vine, para hacer historia en este club, poder lograr muchos títulos. El presidente Dante me convenció, fue a hablar conmigo hasta Barranquilla y eso fue muy importante para mí, habló con mi familia, por eso se tomó la decisión de venir a este gran club; estoy muy contento y muy feliz de estar acá y espero lograr muchas cosas".

Sobre lo que representa esta etapa en su carrera mencionó: "Me siento muy feliz y orgulloso de poder estar en este gran club. Cuando Dante fue a Barranquilla estuvimos conversando mucho, le pregunté por el equipo, la ciudad, el cuerpo técnico y me dijo que eran personas grandiosas, eso es lo que he encontrado y estoy muy contento por haber llegado a esta institución", complementó el jugador, que también forma parte de la selección nacional cafetalera.

Sobre sus características mencionó: "Soy un jugador al que le gusta siempre ganar, un jugador que tiene mucha personalidad dentro y fuera del campo; tengo muy buena energía con mis compañeros, y espero hacerlo desde hoy mismo para que el próximo partido podamos lograr los tres puntos", sentenció.

Eduardo Fentanes resaltó las virtudes del nuevo delantero de los Guerreros, quien fortalecerá un aspecto del que Santos ha adolecido en el inicio del actual torneo: "Llega en una edad perfecta para los centros delanteros, a sus 27 años, con excelentes condiciones físicas, ya fue campeón de goleo en China y en Colombia, experiencia en su selección nacional, con la que también ha sumado minutos jugando como delantero por las bandas. Sin duda, viene a fortalecer la ofensiva del equipo y a aumentar la competencia interna, deseamos que tenga una estancia exitosa en Santos".

DE GRAN DISPOSICIÓN

Pedro Caixinha describió el largo y exigente trajín que realizó el delantero sudamericano para lograr sumarse a Santos Laguna y aportar un gol en el partido ante Atlas: "Harold viene a sumar en la preparación rumbo al partido ante América. Su predisposición de estar con nosotros, luego de muchos viajes, de Colombia a Argentina, luego a Colombia, a Estados Unidos, a Ciudad de México, luego a Torreón y luego a Guadalajara; con todo y eso nos ayudó a solventar esa falta de gol que ha tenido el equipo, debemos ser autocríticos en eso. Lo estamos viendo en los entrenamientos y está haciendo muchos goles, con gran capacidad de definición".

"Harold es un jugador de ataque muy interesante, ha anotado más de cien goles en su carrera y estamos seguros de que lo mostrado en el partido anterior va a ser una constante. Llegó con nosotros luego de estar muchas horas en un avión, con pocas horas de sueño, se hizo las pruebas médicas y pidió sumarse, estamos muy contentos de contar con él", complementó Dante Elizalde.

Respecto a su actuación en el partido ante Atlas, cuando se estrenó con una anotación de gran manufactura, el exjugador del conjunto Azucarero describió: "Se me dio la oportunidad de jugar diez minutos, me tocó marcar un gol, pero ya quedó atrás porque no sirvió de nada, perdimos el partido. Ahora lo que toca es pensar en lo que viene, que el partido del sábado va a ser una final para nosotros, porque debemos sumar de a tres".

Cuestionado sobre sus características como jugador y quienes le inspiraron a desempeñarse como delantero, Preciado comentó: "A mí de pequeño siempre me gustó Ronaldo Nazario, siempre me visualicé haciendo las cosas que hacía él, jugar en grande y ahora quiero escribir mi propia historia y mi esfuerzo ahora está enfocado en escribirla con la camiseta de Santos, que quiero quedarme muchos años en este club".

27

AÑOS

tiene Harold Preciado, quien ya se estrenó con los Guerreros anotando ante Atlas.