Vinculan a proceso a conserje de kínder en Torreón por presunto abuso

Ingresó al Cereso el conserje del Jardín de Niños 20 de Noviembre, probable responsable del delito de abuso sexual.

La tarde del jueves, en las instalaciones del Centro de Justicia Penal de Torreón, se llevó a cabo la audiencia de vinculación en contra de Humberto, a quien le imputan el presunto abuso sexual de dos menores de la institución donde desempeñaba labores como conserje y se habla de que podrían existir otras tres víctimas del mismo plantel.

Dentro de la audiencia de vinculación, el juez de control obtuvo evidencia suficiente proporcionada por parte del agente del Ministerio Público para vincular a proceso a Humberto, quien la misma tarde del jueves fue llevado a las celdas del Cereso de Torreón, donde permanecerá dos meses interno para después presentarse nuevamente en audiencia, ya que la autoridad otorgó a la defensa del imputado ese plazo para la investigación complementaria.

Fue el pasado 10 de octubre cuando se recibieron las primeras dos denuncias en contra del conserje de la escuela ubicada en la colonia Las Carolinas de Torreón, lo que derivó en la detención del mismo, días después, por su presunta responsabilidad en el delito de amenazas y, posteriormente, se le giró la orden de aprehensión por el delito de abuso sexual contra dos menores.

SEÑALAMIENTOS

En relación al caso, se informó sobre el cambio de la plantilla docente total de la institución, a solicitud de las madres de familia, que refirieron que una maestra tenía conocimiento de lo ocurrido y no ayudó a los infantes haciendo caso omiso. Mientras que la directora, para su punto de vista, no atendió la situación con ética y en lugar de apoyar, solicitó "no hacer chismes", todo esto mientras que el presunto implicado en el delito continuaba sus labores en el jardín de niños.

Cabe señalar que, al momento, el total de los menores afectados son de cinco años de edad y se encontraban en el mismo salón de clases.