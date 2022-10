'Viene lo bueno': Dante Elizalde sobre Santos Laguna

Los Guerreros están listos para la liguilla. Así lo dejó en claro su presidente ejecutivo, Dante Elizalde, quien visitó las instalaciones de El Siglo de Torreón, para hablar de lo que fue el Apertura 2022 en su campaña regular.

"Estamos contentos y satisfechos, pero conscientes que viene lo bueno", dijo el directivo santista, que presumió el tercer lugar obtenido, siendo a la vez, la ofensiva más poderosa junto con el América al marcar 38 goles, además que fueron el mejor local de la competencia con ocho triunfos y apenas un empate cedido en el Corona.

"Son estadísticas sólidas, que te permiten accesar a este lugar, pero que en liguilla no te sirve de nada", dijo Elizalde en el foro de Siglo TV, recordando que tras el mal arranque en enero pasado del Clausura 2022 y la eliminación prematura en la Liga de Campeones de la Concacaf, tuvieron que cambiar de estratega, en un interinato que duró 11 jornadas, algo inusual en el futbol profesional.

Pero fieles a su idea de trascender y regresar al equipo a los primeros planos, optaron por darle la oportunidad a Eduardo Fentanes, que respondió al mando del primer equipo y lo llevó al tercer lugar de la clasificación general.

"Estoy tranquilo al ver al plantel y Lalo enfocados, pero si queremos trascender, debemos mostrar la misma humildad, trapío y vocación de ir al frente, buscar los resultados, sin duda, es una gran oportunidad de dejar un gran sello" expresó.

La actuación del Apertura 2022, cobra gran relevancia por cómo terminaron el torneo pasado, con mucha vergüenza y dolor, reconociendo el fracaso y salir a reconocerlo públicamente en tiempo y forma.

"A partir de ahí, nos pusimos en 'Modo Revancha', que no es un slogan publicitario y de marketing, sino un sentimiento pleno de los jugadores, recordando que la mayoría jugó la final contra Cruz Azul el año pasado y la perdieron".

SOBRE CORREA

Por otro lado, habló acerca del incidente que tuvo Javier Correa en el duelo ante los Bravos de Juárez, explotando con los aficionados verdiblancos en el Corona, teniendo también una reacción negativa con sus compañeros.

Dante habló de su primera impresión: "Traté de entender al jugador, que no está bajo los mismos efectos ni impulsos que cualquier persona común, no lo justifico y jamás lo haré, obviamente se aplicó el reglamento interno y las sanciones correspondientes".

Elizalde dejó en claro, que no intentó ser un policía castigador contra el argentino, sino que se dio a la tarea de entender lo que pasaba en su entorno familiar y profesional.

"No es sencillo, hay un cúmulo de reacciones químicas en el cerebro de un atleta de alto rendimiento, pero ellos viven un tipo de presión, pero termina arrepentido, lastimado y en deuda, al grado de no salir de su casa en los siguientes dos días, pero tuvo humildad", indicó.

También añadió que Correa llegó a la institución para esta campaña, por el nivel de madurez y experiencia que le podía aportar a un plantel joven, por la capacidad goleadora que ahora lo acredita, con una producción muy alta de goles respecto a los minutos en la cancha, con una estabilidad y solidez, que le genera una confianza en él mismo, ya que también llegaba una revancha personal.

DISTRACCIONES

La salida de Brian Lozano, las lesiones de Félix Torres, Matheus Dória y Jair González entre otros, así como suspensiones como de Gorriarán, Hugo Rodríguez, fueron adversidades que los Guerreros tuvieron que solventar en el momento indicado.

"La gestión de una institución tan grande como Santos Laguna, el futbol es la dinámica de este constante cambio, ninguna semana será igual, estás sujeto a un mal arbitraje, altura, clima, retraso del avión, debemos estar claros que aquí (club) se hace un trabajo desde hace mucho tiempo", comentó.

RESPONDE LA CANTERA

También recordó, que tenían detractores en el sentido que veían lejana la posibilidad de jugar los partidos oficiales con un tercio de elementos en la cancha que fueran canteranos, terminando el Apertura 2022 por encima de lo requerido, con el 36.7 por ciento.

"Construimos instalaciones de primer mundo cuando hace 16 años se veía lejana esa posibilidad, pero nos repusimos ahora a las adversidades, de salidas de jugadores, lesiones. Se ataca desde lo racional, sin tomar decisiones populistas, sino tomar las mejores, para que sea un club gestionado por los próximos 50 o 100 años".

En su momento, Djaniny Tavares, Oribe Peralta, "Cabecita" Rodríguez y hasta el mismo Julio Furch, fueron criticados cuando fueron contratados, pero es un tema normal que así lo asumen cada arranque de torneo.

"La clave es tomar las mejores decisiones, para que el aficionado se sienta mejor, ya que sin ellos no existimos, no son decisiones de lo que quiera algún sector del público, que no son todos. Se dice que hechos son amores y goles también son amores".

Y es que 14 jugadores distintos a lo largo de la campaña, incluido Carlos Acevedo, anotaron y le dieron un plus, con goleadas sobre Pumas y Cruz Azul, así como anotarle 3 goles al América en el Azteca.

"Los dueños son la afición, trabajamos para ellos dando resultados, ahora somos el plantel cuatro en valor económico y ahí están los resultados, solamente falta la cereza para que los aficionados nos acompañen en la liguilla, que sea un hermoso momento como lo de Oribe (Peralta), para armar una fiesta grande sensacional".

Dante ve a unos Guerreros muy sólidos, luego de momentos de incertidumbre meses atrás: "Me toca estar con ellos (futbolistas), están concentrados, en ningún momento vociferaron que serían terceros, se están preparando, es un plantel que ya sabe lo que es perder una final. Gorriarán en el momento de la renovación, me aseguró desde la pretemporada que seríamos campeones".

Dejó en claro que el llegar a ser monarca de la Liga MX, no es por un tema de justicia divina, sino por el trabajo. "Llegaremos hasta donde nuestra fuerza nos la permita, pero la fuerza es mucha. Ya pasamos las malas".

Habló acerca de la recuperación de Ayrton Preciado, confesando que hasta tuvieron la visita del seleccionador ecuatoriano Gustavo Alfaro, quien les dejó claro que el volante ofensivo de Santos es uno de los pilares del conjunto sudamericano, al que están esperando, debido a algunas bajas de jugadores ofensivos de ese país.

Por último se refirió del lanzamiento de la Leagues Cup 2023, el cual consideró como un gran torneo entre representativos de la Liga MX y la MLS, con un gran premio para los tres primeros lugares, de clasificarse a la Concachampions.

33

PUNTOS

sumaron los Guerreros en el Apertura 2022, terminando en la tercera posición.