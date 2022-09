VIDEO: Padre de Mauricio Tabe amenaza a funcionario de Invea con un cuchillo

Daniel Tabe, padre del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, amenazó con un cuchillo a un inspector del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) que acudió a clausurar su taquería, aunque horas más tarde se disculpó por su comportamiento.

Ante esto, el alcalde lamentó la reacción que tuvo su padre, aunque denunció una campaña para intimidar a su familia.

En redes sociales se hizo viral el momento de la agresión y se ve cómo Daniel Tabe toma por el cuello al verificador y lo amenaza con el arma blanca. Luego subió a sus redes un video en el que pide disculpas por su reacción.

"Lamento mucho mi conducta de hoy, nunca fue mi intención hacerle daño a nadie. Sinceramente sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio que me ha costado muchos años de trabajo (...), me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que sólo hacían su trabajo, de verdad me arrepiento, no va con mi personalidad", dijo.

Por la tarde, Mauricio Tabe escribió en sus redes sociales que desde ayer [lunes] comenzaron una campaña para atacar e intimidar a su familia. "Inventaron que tiene un negocio ‘ilícito’ de tacos y que formo parte de él. Usan las instituciones para oficializar sus mentiras. Su desesperación no tiene límites".

En otro tuit agregó: "Desde el gobierno le pusieron el dedo a mi papá. Lamento mucho su reacción. Nada la justifica".

El Invea informó que colocaron sellos de suspensión de actividades al establecimiento denominado Don Eraki, ubicado en la colonia Escandón, en Miguel Hidalgo, por no acreditar la documentación necesaria para su operación.

Surgen memes

Luego de que el momento se difundiera en redes sociales, usuarios no pudieron evitar responder con algunos memes, siendo el cuchillo que utilizó Tabe el principal blanco de estos.