VIDEO: Marion Reimers explota en vivo contra Zerón por 'faltarle al respeto'

Marion Reimers y Omar Zerón se volvieron tendencia en redes sociales debido a que durante un programa análisis en TNT Sports protagonizaron una pelea en el programa en vivo.

Reimers, Zerón y el resto del panel se encontraba analizando los goles del Manchester City y Marion ironizó con un comentario que hizo Omar sobre el trabajo de Haaland.

"No, ya denle el (Premio) Puskás", dijo la comentarista.

A lo que Zerón le respondió: "No queramos hacer polémica barata de lo que sea", ahí comenzó la disputa.

"¡Perdóname! ¿Qué me estás diciendo? No me faltes al respeto", dijo molesta Reimers.

"Y tú no te metas (a Ricardo Murguía). No me faltes al respeto y si no te gusta, no vengas, querías beca desde el inicio del programa, por qué mejor no te vas", expresó Marion.

Finalmente, la comentarista y narradora de TNT Sports le dijo a Omar, "No me faltes al respeto, le estás faltando al respeto a la producción y a todo el mundo, pero bueno Zerón, lo que tú digas es ley".

Omar Zerón dijo no entender cuál comentario había provocado el enojo de su compañera Marion Reimers, finalmente Ricardo Murguía cortó el incómodo momento mandando a uno de los contenido que tenían preparados.

En redes sociales hubo división de opiniones, porque algunos le daban la razón a Reimers, mientras que otros consideran que ella comenzó primero con la falta de respeto tras ironizar el comentario de Zerón.