VIDEO: Invitados ven la final del Mundial en plena boda

La Copa del Mundo de Qatar 2022, ya terminó, siendo para muchos una de las mejores finales en la historia de este evento, que en esta ocasión fue Argentina vs. Francia, donde el país latinoamericano fue el ganador y por supuesto nadie quería perdérselo, tal es el caso de los asistentes a una boda que fueron grabados mientras veían los penales.

Un video de TikTok se ha hecho viral porque durante la ceremonia de matrimonio de una pareja, un grupo de invitados miraba, en sus celulares y con audífonos puestos, los últimos minutos del acalorado partido donde las figuras de ambas selecciones, Lionel Messi y Kylian Mbappé se disputaban la tan preciada copa.

Invitados, fotógrafos y hasta militares estaban muy atentos al partido e incluso, al momento de conocer que el ganador del mundial había sido Argentina, los aplausos y el júbilo se hizo presente en el recinto donde los novios solo se unieron a la algarabía.

"Como cuando se define el pase a la semi y te estás casando", dice la publicación del video, que ya cuenta con casi 200 mil reacciones.

"Todos en la iglesia felices, aplaudiendo y gritando… era por Argentina no por los novios", "¿Cómo se van a casar cuando Argentina juega la final?" y "si me toca ese horario, yo no me caso", fueron algunos de los comentarios al video.