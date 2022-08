VIDEO: 'Estamos parando el tráfico', las palabras de Jesús Murillo Karam en su detención

En un video compartido en redes sociales, se muestra el momento de la detención del extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, en la colonia Lomas de Chapultepec.

En la grabación, el exfuncionario pide a la FGR que no cierren la calle Montañas Calizas para detenerlo y se evite el tráfico en la misma, ya que se encuentra en la mejor disposición de cooperar con la orden de aprehensión.

-Permítanme. Estamos parando el tráfico.., pero no estorben, ¿no?, dice Murillo Karam a los agentes que lo aprehenden.

Los elementos de la FGR, lo llevan a la banqueta y le dicen:

-Vamos a hacerlo aquí.

-Dígales que no hay necesidad (de cerrar la calle)..., vuelve a insistir Murillo Karam.

Al fondo se escucha una mujer quien expresa: -No se va a ir, en verdad, no hay necesidad (de cerrar la calle) no armen escándalo, por respeto a los vecinos. El señor está en la mejor disposición-, dice la mujer

-Sí, sí no hay problema, responden los agentes de la FGR.

Sin ofrecer resistencia, con las manos en los bolsillos, Jesús Murillo Karam fue detenido así a las 15:30 horas del viernes en la coloniaLomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo.

El exprocurador fue detenido por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.