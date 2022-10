VIDEO: Erick Aguirre de Rayados se disculpa con Marino Hinestroza por la lesión

La semifinal de la Liga MX entre Pachuca y Monterrey terminó 5-2 a favor de los Tuzos, aunque dejó una lección.

Erick Aguirre le propinó una patada en el abdomen a Marino Hinestroza, por lo que ninguno pudo terminar el encuentro. Erick se fue expulsado y Marino fue atendido.

Cuando finalizó el encuentro los Tuzos compartieron un video donde se observa a Erick Aguirre, jugador de Monterrey, ir a pedirle disculpas a Hinestroza de Pachuca, quien se encontraba en la camilla.

Aguirre le pregunta ¿Cómo está? Y Marino le responde "Bien hermano. Tranquilo que son cosas que pasan".

Erick le comenta "Una disculpa, ustedes me conocen saben que no soy mala persona, una disculpa y ojalá no sea nada grave. Cualquier cosa, vamos a estar en contacto".

Hinestroza, "Sí hermano, tranquilo, gracias".

Al terminar de expresar sus disculpas, Erick Aguirre y se abrazan en muestra de compañerismo. Todo frente a la esposa y padre del jugador de Pachuca.