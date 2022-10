VIDEO: Diputada de Morena es criticada por compartir contenido explicito en Twitter

María Clemente García Moreno, es la primera diputada transexual en ocupar un cargo político a nivel federal, quien en las últimas horas se ha convertido en el punto rojo de críticas luego de haber subido un video, a su cuenta personal de Twitter, donde se observa a la diputada en actos sexuales.

El video fue publicado el domingo 2 de octubre, a las 17:01 horas, titulado "Me encanta que este papacito me pase a ver saliendo de la chamba para relajarse conmigo. Un verdadero macho chambeador, me encanta consentirlo, y darle masajes después que lo atiendo para que se tome una siesta y descanse después de trabajar."

García Moreno es diputada federal de la LXV Legislatura, inicialmente era del partido Movimiento Regeneración Nacional, pero no fue hasta el 31 de marzo de 2022 cuando se declaró diputada sin partido.

Internautas piden a las autoridades de Morena, responder sobre el contenido de su aún representante, pues aunque se ha declarado sin partido, ante el Sistema de información Legistativa, continúa siendo parte de ese partido.