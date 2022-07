Víctimas del crimen, 25 % de migrantes en México

Víctimas del desierto y del crimen organizado, es el destino del 25 por ciento de los migrantes desaparecido que transitan por México en busca del llamado "sueño americano".

Así lo reveló el informe realizado por el Servicio Jesuita de Migrantes México en el que se detalla que, de 1,280 reportes que se obtuvieron del 2018 al 2021, el 75 por ciento de los migrantes no localizados fueron ubicados detenidos en una estación migratoria mexicana.

Maximiliano Fernández, del Servicio Jesuita de Migrantes México, mencionó que el norte del país es una de las zonas más peligrosas para los viajantes, aunque también en esta "lista negra" están los estados de Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz.

"Está más focalizado por el tema de seguridad, pero no quiere decir que en otras entidades no pase", detalló Fernández.

Explicó que cuando un migrante desaparece al transitar por el país, el primer paso es hacer un reporte a la Comisión Nacional de Búsqueda, porque la mayoría de las personas pudiera estar en detención migratoria

"La Comisión Local de Búsqueda puede solicitar información sin necesidad de una denuncia... es un reporte en el que se genera un folio y ellos pueden hacer esta búsqueda en estaciones migratorias. Cuando no es así ofrecemos orientación jurídica y algún tipo de acompañamiento para presentar estás denuncias. La otra parte de migrantes que no localizamos está en el desierto, desaparece por alguna situación o porque fueron víctimas de secuestro, etc.", detalló.

ACCIONES

En ese sentido se indicó que el informe realizado por el Servicio Jesuita de Migrantes México reconoce el esfuerzo del Estado Mexicano respecto de la creación del Mecanismo de Apoyo Exterior (MAE) en el año 2015, mismo que permite que las familias de personas migrantes desaparecidas que están fuera de México presenten y den seguimiento a reportes de desaparición.

Sin embargo, también señala que de acuerdo con su experiencia, hay casos de familiares que han presentado reportes y que tras meses de espera no saben si fue atendido, si llegó a la autoridad correspondiente, si se ha dado algún seguimiento al mismo o si hay avances.

Lo mismo señala con relación a la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), así como de las comisiones locales de cada entidad federativa del país, pues han contribuido a facilitar el proceso para que los familiares presenten un reporte de desaparición y para dar seguimiento al mismo particularmente al poner a disposición de la ciudadanía diversos medios para hacerlo.

No obstante, se argumenta que aún falta implementar una herramienta que permita a las familias realizar y dar seguimiento a denuncias y reportes de desaparición desde sus países de origen.

Crisis migratoria

Zona de riesgo:

*En la lista negra están las entidades de Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz.

*El 25 por ciento de los migrantes no localizados pudieran haberse perdido en el desierto o bien, haber sido víctima de la inseguridad.

*Debe reportarse su desaparición a la Comisión Nacional o Local de Búsqueda.