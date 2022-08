Víctimas de violencia buscan encuentro con Esteban Villegas

Ante los obstáculos con los que se han encontrado en busca de justicia, un grupo de mujeres encabezadas por Yamilet, que reclama ayuda para reencontrarse con su hijo de dos años y Brenda, quien fuera enviada a prisión tras defenderse de su agresor que irrumpió en su vivienda, piden un encuentro con el gobernador electo de Durango, Esteban Villegas Villarreal, para darle a conocer sus problemáticas y solicitar cambios en el actuar de algunas dependencias como lo es la propia Fiscalía de Justicia.

Reunidas, las Feministas de La Laguna, lanzaron un llamado en busca de un encuentro, el cual aseguraron durante su campaña electoral, el ahora gobernador electo que habrá de rendir protesta en el mes de septiembre, se comprometió a escucharlas una vez que ganara la elección.

“Queremos hacerle un llamado al gobernador elector Esteban Villegas Villarreal para que cambie el personal que tiene en Vicefiscalía y en el Centro de Justicia para las Mujeres ya que no actúan con perspectiva de género, nosotros que somos las víctimas pues nos revictimizan, como el caso de Brenda y el mío (Yamilet). El caso de Brenda tiene un año 2 meses y pues siguen integrando su carpeta presuntamente la quieren ver otra vez en el Cereso. En mi caso el agresor está libre y pues ahorita está en sus manos mi hijo, ya son 9 meses que el fiscal sigue sin actuar, sigue sin resolver nada, siguen sin trabajar ningún servidor público sin perspectiva de género”, expusieron.

La intención de su encuentro con el gobernador electo, es que escuche sus inconformidades y sobre todo solicitarle estudiar a fondo sus casos y el por qué no avanzan.

“Hasta ahorita no hay justicia para nosotras las mujeres, que sufrimos violencia ya también institucional por parte de las autoridades, de los servidores públicos”, recalcó Yamilet Meraz.

Para las inconformes, el contar con un Centro de Justicia para la Mujer, inaugurado en este 2022, no ha servido de nada puesto que no son atendidas.

“Yo creo que que hasta ahorita no ha servido de nada que se haya abierto ese centro de Justicia para las Mujeres, porque sigue sin haber justicia para las mujeres porque acudimos y los psicólogos no actúan con perspectiva de género, las MP (ministerios públicos) tampoco no les dan seguimiento a nuestras denuncias, pero si ellos ponen denuncias caminan rápido”, dijo Yamilet.

Para el grupo de mujeres, la actuación del actual Gobierno del Estado dejó mucho que desear en su búsqueda de justicia.

“También quisiéramos que el fiscal Daniel Rocha nos diera una explicación de por qué la Fiscalía sigue sin actuar en nuestras denuncias, por qué siguen encubriendo a agresores, esto pese a que Durango está en Alerta de Género y no es posible que el Fiscalía no se ponga a trabajar a ver qué pasa con los servidores públicos”, dijeron.