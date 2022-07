Víctimas de flamazo buscarán indemnización por parte de empresa gasera

El calvario de las víctimas del flamazo del 21 de julio no termina. Además de enfrentar el dolor que provocan las curaciones que se les debe realizar a diario a sus heridas, deben lidiar con cuestiones legales pues están dispuestos a demandar a la empresa gasera para que se haga responsable de lo sucedido aquella mañana.

Alejandro Salgado y Martín Castillo, dos de las siete víctimas del flamazo en el puesto de gorditas de la Zona Industrial de Gómez Palacio, comentaron que hasta ayer miércoles, la empresa les ofreció cinco noches de hotel así como gastos para comidas y cenas, además de pases para atención médica en una institución particular, los cuales no aceptaron al considerarlos no necesarios.

De estos ofrecimientos se tienen copias de las facturas de los pagos realizados por la empresa gasera.

Los afectados, quienes también luchan a nombre de su compañero Javier Valencia, quien resultó con heridas de gravedad en su espalda, manos y rostro, que lo mantienen internado y con el riesgo incluso de perder un brazo, mencionaron que lucharán por una indemnización por parte de la empresa a fin de dar seguridad a sus familias, al desconocer cuánto tiempo les llevará su recuperación total.

"Queremos el apoyo total y una indemnización porque vamos a tardar en trabajar, y nuestra familias qué van a comer, que cubran todos los gastos. Entre mi abogado y el abogado de la gasera van a ver el tema", dijo Salgado.

Los afectados comentaron que antes de dejar el Albergue La Luz, ubicado en la colonia Chapala de Gómez Palacio, recibieron apoyo de la ciudadanía con medicamentos, despensas, artículos que decidieron donarlos a ese lugar en agradecimiento a todas sus atenciones.