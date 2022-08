Víctima de violencia vive calvario ante la falta de un refugio para protegerse de su agresor

Un “peregrinar” vivió una mujer de cuatro meses de embarazo víctima de violencia extrema y con temor de perder la vida y la de su bebé, en su búsqueda de un refugio que le impidiera a su agresor dar con su paradero.

Aunque las nuevas instalaciones del Centro de Justicia para la Mujer en Gómez Palacio cuenta con un albergue transitorio en su segundo piso, no funciona para dar esa atención que las víctimas requieren.

Prueba de ello, es que fue la propia Vicefiscalía de Justicia, quien solicitó al municipio a través del Instituto Municipal de la Mujer de Gómez Palacio, dar refugio a la mujer, en su intento por presentar denuncia por violencia por parte de su pareja.

Al no contar con una red de apoyo ni un albergue en donde refugiar a la futura madre, se solicitó el apoyo de un refugio en Torreón, el cual se encuentra actualmente saturado por lo que no fue posible recibirla.

“Inauguraron con bombo y platillo un Centro de Justicia que en su segundo piso tiene un albergue transitorio entonces en ningún momento no pueden ni deben pedir apoyo al municipio, tienen ya las instalaciones…. Falta lo que ha faltado siempre, voluntad política. Piden que el municipio se encargue, se encargue el municipio, buscamos como siempre, buscamos la buena voluntad del refugio que está en Torreón pero está saturado”, comentó Sandra Sierra, titular del Instituto.

Motivo por el que se solicitó el apoyo al DIF Estatal que cuenta con un refugio en la capital para atender estos casos, sin embargo se topó con un no por respuesta. El argumento principal fue que la solicitante había sido adicta a las drogas.

“El problema aquí es que estamos revictimizando a una mujer, a mi no me toca saber si es adicta o no, solo que es una mujer en situación de violencia que cumple con valoración de riesgo y que se debe de remitir al refugio”, señaló Sierra.

Pero al hablar de forma directa en Durango, puesto que la negativa la obtuvieron en las oficinas de la delegación Laguna del DIF, “nos piden así en un acto de enorme conmiseración … que pueden, pero que le hagamos un examen toxicológico, y sale negativa a todas las sustancias. Todavía nos dicen que allá (en la capital) se va a juntar un equipo multidisciplinario para ver si nos pueden apoyar o no con el refugio, el tema es que no es un favor, no es una caridad, no es mendicidad, las mujeres tienen derecho y el gobierno tiene la obligación de resguardar a las mujeres que viven violencia”, recalcó la titular del Instituto Municipal.

“Incluso si fuera adicta hay que referenciarla, pero la institución no está aquí, la referencia está también en Durango”, explicó Sierra, servicio del que no se le ofreció por parte del Gobierno del Estado.

El día terminó sin que se le pudiera brindar un espacio de ayuda por parte del Estado, por lo que el municipio la mantuvo en resguardo para salvaguardar su integridad.

Y el "peregrinar" continuó este jueves, ya que se le practicaron los estudios psicológicos, que también fueron parte de los requisitos que solicitó el DIF Estatal para poder recibir a la joven con 4 meses de gestación. Por la tarde, se agregó un “requisito” más para poderla recibir: que se presentara la denuncia interpuesta ante la Vicefiscalía.

Ante serie de trabas a las que se ha enfrentado la mujer de la mano con el Instituto Municipal, la dependencia buscará otro albergue en algún otro estado, “en donde no revictimicen a la mujer que lo único que busca es salvaguardar su vida”.

Recordar que el contar con un refugio, fue una de las recomendaciones que hiciera la Comisión Nacional de Víctimas (Conavim), luego de que se emitiera la alerta de género en 16 municipios del estado de Durango en el mes de noviembre del 2018, como parte de la estrategia para reducir las agresiones en contra de las mujeres.