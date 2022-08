Viaje familiar a Mazatlán se vuelve pesadilla

Lo que sería un viaje familiar se convirtió en una pesadilla para Alma Vázquez, quien desde el 29 de julio desconoce el paradero de su esposo Rafael Ibarra Negrete y las autoridades judiciales del estado de Durango negaron su ayuda, al no permitir presentar su denuncia por desaparición. Ahora además de lidiar con la incertidumbre, se enfrenta con llamadas falsas y de extorsión tras haber dado a conocer su caso en redes sociales y en los diferentes medios de comunicación, para lograr su localización.

"A raíz de eso yo he estado recibiendo muchas llamadas de extorsión y mensajes diciéndome que lo tienen aquí, que lo tienen allá, que lo tienen los patrones y no sé qué tanta chingadera, la verdad fue una navaja de doble filo, pero de ahí en mas no he tenido ninguna novedad", dijo ayer por la tarde.

De acuerdo con el relato de Alma, la semana pasada viajaron al puerto de Mazatlán acompañados con su suegra y una cuñada, sin embargo ella por cuestiones labores tuvo que regresar antes de lo planeado.

ÚLTIMA VEZ

Fue el miércoles 27 de julio, cuando se vieron por última vez, luego de que Rafael la dejara en la central camionera de Mazatlán. "La última vez que lo vi fue a las 5:15, que fue a llevarme a la central de autobuses de Mazatlán para venirme para Gómez… él se quedó con su mamá y su hermana, se supo que ellos se iban a regresar hoy (lunes), el paquete abarcaba hasta hoy (lunes) a mediodía".

Rafael salió del puerto el viernes a las 7:00 horas a bordo de un automóvil Fiat 2022 color rojo, con placas de circulación GDR-660-B del estado de Durango.

"Mi suegra me mandó mensajes el viernes (29 de julio) diciéndome que viene para acá (Gómez Palacio), ella se quedó, apenas llegó por la madrugada… yo no sabía que venía para acá, el jamás me comentó nada", relató.

Cerca de las 13:48 horas recibió un último mensaje para preguntarle cómo le había ido en su trabajo y ya no supo nada él.

DENUNCIA

Desesperada, Alma acudió a las oficinas de la Vicefiscalía de Justicia en ciudad Lerdo para levantar una denuncia por desaparición, obteniendo como respuesta: "vaya y preséntela en Mazatlán".

"En la Vicefiscalía no me quisieron recibir la denuncia, me dijeron que tenía que ir a Mazatlán, que primero tenía que irlo a buscar y que si no lo encontraba, ahora sí presentara allá en Mazatlán", comentó molesta, "incluso con la persona que me atendió me peleé… le dije que es mi derecho y es su obligación recibirme la denuncia, si tienen que exhortar a otro estado, pues hazlo, lo tienes que hacer, pero me dijeron que lo hiciera como quisiera…".

Ante tal respuesta por parte de las autoridades y considerando el tiempo como un aliado para dar con el paradero su esposo, lanza un llamado de ayuda al Fiscal General, Daniel Rocha, para poder emprender un operativo de búsqueda.

"Estoy pensando en trasladarme a Mazatlán… que me ayude (fiscal)", recalcó Alma, quien dijo que tratará de mantenerse tranquila a fin de pensar en qué hacer para lograr dar con el paradero de su esposo.