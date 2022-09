Vi su celular, me di cuenta que éramos tres: Francesco Totti revela infidelidad de su esposa

Francesco Totti, ídolo de La Roma de Italia habló sobre la depresión que le causó su divorcio de la modelo y conductora Ilary Blasi por infidelidad. En una entrevista concedida al Corriere della Sera, el exfutbolista italiano señaló que todo se juntó en esos momentos: "La pasé muy mal por el COVID-19 y mi padre falleció por esa causa y luego esto", indicó.

Su matrimonio venía mal de tiempo atrás: "La crisis estalló entre marzo y abril del 2021. Dejé de jugar y vino la muerte de mi padre, yo la pasé mal por esa misma causa" y le llegaron los rumores de infidelidad de su esposa.

"Me empezaron a llegar los rumores, hubo gente que se me acercó y me dijo: 'Ilary tiene otro', pero había más que uno solo". Totti no lo quiso creer, "fingí que no pasaba nada, después vi su celular, me di cuenta que éramos tres".

La separación se dio oficialmente en julio pasado, y ambas partes han tratado de mantener relaciones cordiales por el bien de sus tres hijos: "He intentado superar la crisis de mi matrimonio pero hoy comprendo que la separación, aunque dolorosa, ya no es evitable. Seguiré unido a Ilary en la educación de nuestros maravillosos tres hijos, siempre con gran respeto por mi mujer", dijo Totti en ese momento.

El célebre excapitán del Roma, de 45 años y que colgó las botas en 2017, se casó con Blasi (41) el 19 de junio de 2005 y, a lo largo de este tiempo, formaron una de las parejas más sólidas del 'calcio' y tuvieron tres hijos, Chanel, Cristian e Isabel.