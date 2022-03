Verifica Sedu denuncias por robo a instituciones

El departamento jurídico de la Secretaría de Educación Pública de Coahuila (Sedu) solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE), avances en las investigaciones en ocho denuncias por los delitos de robo y vandalismo a escuelas de Monclova y la región.

Félix Alejandro Rodríguez Ramos, titular de la Dirección de Servicios Educativos de la Región Centro Siderúrgica, explicó que la dependencia a su cargo no tiene departamento jurídico en Monclova, por lo que la Secretaría de Educación envió del departamento jurídico a una representante legal.

Explicó que desconoce el número exacto de denuncias por robo o daños a los planteles educativos.

"Las direcciones de las escuelas me informan cuando son víctimas de robo o vandalismo, pero no sé si denuncian o no. En lo que va del presente ciclo (lectivo) son ocho las afectadas", expuso.

Sin embargo sí hay averiguaciones previas y por ello la Secretaría de Educación Pública envió a una abogada para conocer los avances de éstas.

La funcionaria estatal llegada de la capital de Coahuila, se reunió con la agente del Ministerio Público que lleva las carpetas de investigación de las escuelas en las que se han cometido los latrocinios.

La reunión se realizó en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, delegación Centro.

Algunos de los planteles han sufrido hasta tres robos en un solo ciclo escolar.