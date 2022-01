Veo a muchos tiburones dentro de Morena: John Ackerman sobre próximas elecciones

El Siglo de Torreón entrevistó al politólogo y profesor de la UNAM, John Ackerman, sobre la posibilidad que tiene el partido del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en La Laguna.

"Llegando a conocer aquí la situación y la ciudad en (Torreón) Coahuila, vengo invitado por un grupo amplio de militantes y dirigentes de Morena y la 'Cuarta Transformación' y lo que estamos intentado hacer es revitalizar desde las bases al partido, porque a veces se les olvida que lo más importante es la gente", abrió Ackerman durante su entrevista con la coordinadora editorial Socorro Muñoz.

Manifestó que está en un recorrido nacional para "echar la mano a la militancia y la ciudadanía porque tiene que crecer, tiene que vincularse más con los ciudadanos, que la gente lo vea cercano a sus inquietudes y esperanzas".

Resultados de Morena

Analizando los resultados de Morena, Ackerman manifestó "igual es difícil para ustedes que están justamente en el bastión más importante del PRI en todo el país, pero también tienen que darse cuenta de lo que está pasando a nivel nacional 'El PRI ya va para afuera', en las elecciones del 2021 perdió todas las gubernaturas que tenía, ahora en 2022, Tamaulipas, Durango (estados vecinos) es muy difícil que el PRI gane".

"Hay aires de transformación política en Coahuila y van a empezar a manifestarse, la gran pregunta es qué tipo de oferta política, el mensaje social quiere enviar esta nueva fuerza, que es Morena, y qué están exigiendo los ciudadanos"

Sostuvo, "mi impresión no solo en Coahuila, en todo el país, es que lo que ofrece Morena es la promesa de que no es igual a la alternancia de 'quítate tú y ponme yo', sino de que hay otra ética, otra mística, otra manera de entender el poder público".

(VERÓNICA RIVERA)

Ideología en Morena

Cuestionado sobre si Morena tiene ideología, el politólogo recordó la respuesta del presidente López Obrador al coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, que tenía que correrse al centro, "Andrés Manuel fue muy claro, 'yo siempre he sido radical, voy a ser radical', y esto no quiere decir una izquierda ultraideológica, sino la raíz es no tolerar ni aceptar las viejas formas de hacer política".

Afirmó que mucha gente quiere acercarse a Morena y el partido debe estar abierta a otros perfiles, "pero siempre manteniendo una lógica y apego a los principios originarios del Movimiento y así es cómo va a crecer".

Reiteró "Morena va a ser pronto la primera fuerza también en Coahuila, no tengo duda, esto es una ola nacional que está 'arrasando' con todo, por el liderazgo de Andrés Manuel todo mundo se está dando cuenta qué tenemos que hacer para ese cambio de régimen, no podemos imaginar que Coahuila está aislada de sus vecinos".

(VERÓNICA RIVERA)

Presidenciales

"La disputa interna de los presidenciales de Morena va a ser lo que imprima el carácter de nuevo régimen hacia el 2024 y 2030", aseguró. y adelantó "hay muchos que quieren, Fernández Noroña también ha levantado la mano, el mismo presidente ha mencionado a Tatiana Clouthier, a Juan Ramón de la Fuente...hay muchos y hay otros que vienen de los estados, agentes sociales, yo creo que hay un abanico muy amplio de personas que podrían ser presidentes de la República, se ha hablado también de Adán Augusto, el secretario de Gobernación, entonces eso llegará a su momento en 2023".

Es responsabilidad de los ciudadanos que Morena sea un partido democrático, participativo, que respete sus estatutos, cercano a la gente, que realmente ejerza una nueva forma de hacer política, que no sea candil de calle y oscuridad en su casa".

Sostuvo que "México está totalmente listo para tener una presidenta (al hablar de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum) y yo no lo veo como un problema, más bien veo a muchos tiburones que dentro del partido están intentado llegar a la candidatura usando estrategias del viejo sistema y que ellos son los que no están listos para estas nuevas formas de hacer política".