Amigos lectores, los saludo con afecto y con gusto les informo que después de una larga pausa, estoy retomando con muchas ganas y entusiasmo la columna venta-tips, que hace tiempo publico los viernes de cada semana "El Siglo de Torreón"

Agradezco infinitamente a esta casa editora la oportunidad que me brinda de poder compartir con los amantes de las ventas, ideas, conocimientos, vivencias y experiencias que he recolectado a lo largo de mi vida.

Ahora la columna venta-tips, la publicara el Siglo de Torreón en su edición de los martes de cada semana. El objetivo es contribuir con mi granito de arena para ayudar a las personas (vendedores) y a las empresas a incrementar su capacidad competitiva, al aplicar técnicas y herramientas comerciales actualizadas para obtener mejores resultados.

El enfoque que le daremos será ahora más amplio, estaré entregando semanalmente artículos relacionados principalmente con Ventas y sus diferentes complementos o especialidades, tocaremos temas específicos:Como mejorar y sacar provecho de una buena prospección, Como investigar y conocer a fondo las necesidades y deseos de los posibles clientes, como hacer presentaciones poderosas y convincentes, como manejar y superar objeciones difíciles y también como hacer cierres infalibles y como la venta no está completa hasta que se obtiene un segundo pedido, haremos énfasis en la necesidad de dar un buen servicio con eficaces actividades de seguimiento.

Tocaremos también temas relacionadas con la motivación para las ventas y el manejo adecuado de una actitud vendedora.

Trataremos también el tema de la negociación, habilidad está muy necesaria en la actividad de ventas, pues el nivel de exigencia de los clientes se ha incrementado y en la mayoría de los casos los precios se han quedado rezagados.

Los problemas de ventas en las empresas están en dos áreas, o están en la fuerza de ventas o están en la gerencia de ventas o están en las dos partes por que se influyen mutuamente, habrá semanas que trataremos temas específicos de gerencia de ventas o de dirección comercial.

Hay actividades específicas que son los pilares para un buen desempeño en la gerencia de ventas, estos son liderazgo, estrategia comercial, negociación y mentoring en su sentido más amplio, trataremos estos puntos a profundidad con la idea de fortalecer las habilidades necesarias en el ejercicio de las funciones del gerente de ventas.

El emprendedurismo se puso de moda a partir de la pandemia, mucha gente forzada por las circunstancias se lanzó a iniciar un negocio, teniendo como único capital, las ganas, hoy algunos de ellos están sufriendo las consecuencias de una escaza formación en ventas o lo que es lo mismo muy limitados en habilidades comerciales y han llegado al punto de poner en riesgo la supervivencia de sus negocios y su escaso patrimonio o llegado al punto de endeudarse con poca posibilidad de cumplimiento.

Los problemas de ventas no son exclusivos de las pequeñas y medianas empresas, algunas de las grandes también están inmersas en un océano de circunstancias adversas que les impide avanzar hacia posiciones más ventajosas, para ellas también tendremos material.

Los artículos semanales podrán servir como material de discusión en sus juntas semanales de vendedores, sería bueno leerlas en grupo y después pedir una opinión sobre el contenido a cada uno de los asistentes.

No pretendo tener la verdad absoluta en este tema tan amplio e interesante, mi objetivo es despertar el interés en el análisis y discusión de los problemas que se plantean y que todos juntos ampliemos el panorama de las oportunidades.Deseo que mis sugerencias y consejos sean prácticos, sencillos y fáciles de implementar.

Solo recuerda "No es lo mismo, no se vende, que, no sé vender".Estaré atento sus comentarios.

Soy Gerardo Reyes el Querterback de las ventas y mi correo electrónico es [email protected]