Vengo a ser referente y marcar goles: Michael Estrada sobre su llegada a Cruz Azul

La última pieza en el rompecabezas de Cruz Azul llegó este sábado a la Ciudad de México, se trata del delantero ecuatoriano Michael Estrada, quien se dijo sabedor de la responsabilidad que significa vestir la camiseta celeste para el Apertura 2022 de la Liga MX.

El atacante agradeció la confianza de la directiva y advirtió que su papel en la cancha será de referente en el ataque, una misión que se verá reflejada con goles.

"Vengo con muchas ilusiones y más por la oportunidad que se me da, espero llegar y marcar muchos goles, el centro delantero tiene que ser así y más en un club como Cruz Azul".

Estrada admitió que, sin duda, una ventaja será su paso por Toluca, club que le abrió las puertas de México y que hoy le permite conocer el estilo del futbol mexicano.

"Es una liga que conozco mucho, creo que no habrá muchas complicaciones y no creo me cueste adaptarme a la competencia, ahora tenemos que esperar una o dos semanas para conocer el estilo de juego".

Por último, el atacante reconoció que su llegada a Cruz Azul se da un momento muy especial en su carrera, ya que una buena temporada en México le permitiría llegar con buen nivel a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

"Llegar aquí es importante y más a un equipo grande, se viene el Mundial en noviembre y la misión es hacer las cosas bien en Cruz Azul para llegar de la mejor manera".

En su paso por la MLS con DC United, Michael Estrada jugó un total de 866 minutos en 16 partidos, anotó cuatro goles y dio tres asistencias.

El delantero sudamericano vivirá su segunda etapa en la Liga MX, después de su paso por los Diablos Rojos de Toluca, equipo en el que disputó 59 partidos y marcó 12 goles en cuatro torneos.