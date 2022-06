Wendolee Ayala vence sus miedos

Hace unos meses, la lagunera, Wendolee Ayala, subió un video en su canal de Youtube en el que confesó que atravesaba una fuerte depresión debido a varios problemas, entre ellos, un aumento de peso y fricciones con su marido.

La egresada de la Primera Generación se encontraba triste, pero dispuesta a luchar por su estabilidad emocional y cuando menos imaginó llegó un proyecto que la ayudó a vencer sus miedos, el reality show, Soy famoso ¡Sácame de aquí!, en el que obtuvo el quinto lugar.

"Viví una experiencia religiosa, una experiencia que me va a cambiar para el resto de la vida, en donde superé un montón de cosas que traía guardadas en el corazón", dijo al respecto la artista en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

TAMBIÉN LEE Wendolee revela las secuelas de su bebé tras luchar por su vida

La artista lagunera manifestó su preocupación por la salud de Hannah

"Wendo" mencionó que dicho proyecto llegó a su vida para ayudarle a hallar una Wendolee que ni ella sabía que existía.

"Cuando me ofrecieron participar yo tenía problemas como el sobrepeso, diferencias con mi esposo y además todo lo que pasamos con Hannah (Nació con detalles de salud que la pequeña logró superar), entonces acepté sin imaginar de que se trataba, pues yo pensaba que sería como un programa de concursos en un set bonito.

"Nunca me avisaron que iba a estar en la jungla durmiendo sin un techo y con nidos de tarántulas o que me iba a enfrentar a pruebas de altura que me paralizaron, sin duda ha sido un cambio muy fuerte en mi vida que era necesario para enfrentar mis propios miedos y en verdad que este programa me permitió sacar una fuerza que ni yo misma sabía que tenía", compartió.

Algo que también emociona a Wendolee es compartir con sus "gordibuenas" y "gordibuenos" (Como llama a sus fans) la fortaleza que adquirió en Soy famoso ¡Sácame de aquí!

"Creo que a los retos a los que yo me enfrenté si fueron muy duros, pero hay veces que la vida supera la ficción y hay muchas mujeres que se enfrentan a cosas más terribles que comer cucarachas y aún así salen adelante y con ese mensaje me levantaba y me aventaba de donde tuviera que hacerlo.

"Tengo una responsabilidad muy grande porque muchas personas me siguen y pienso que debo de ser ese ejemplo y esa inspiración para que otras mujeres puedan vencer sus propios miedos y las pruebas tan complicadas que la vida les da", contó.

Aceptó la actriz y cantante que en varios momentos quiso dejar Soy famoso ¡Sácame de aquí!, y es que lo que más le angustiaba era no saber nada de sus hijos.

"Hubo una parte en donde me paré y dije, 'Ya no puedo más, quiero saber de mis niños', así que pedí hablar con el productor; él vino, platicamos y lloré; me di cuenta de que una de las fobias a las que me enfrenté fue separarme de mis hijos, después de lo que viví con Hannah me volví una mamá muy protectora y creo que eso afectó mi relación, ya que también me torné demasiado controladora", relato.

El programa también le sirvió a Wendolee para adelgarzar, algo que podrá presumir este domingo en el inicio de La Academia 20 años por Azteca Uno. Ella tendrá una participación especial.

"Me van a tener que ver este domingo en La Academia. No sé cuántas tallas bajé, pero si bajé de peso. Estoy muy emocionada, en verdad que el reality me hizo más fuerte.

"Ahora, volver a La Academia también me entusiasma porque es el escenario en el que me di a conocer. Voy a compartir escenario con varios compañeros de la Primera Generación".

Por otro lado, "Wendo" mencionó que recién lanzó el sencillo de nombre Mucha mujer. "Me estoy estrenando en la cumbia, un género con el cual crecí y que llevo en la sangre. Les cuento que voy a compartir escenario con la Sonora Tropicana en varios conciertos", comentó y añadió que es admiradora de Tropicalísimo Apache y que con Chicos de Barrio grabó el tema Calor.

En cuanto a su relación con Todd Hill, Wendolee dio a conocer que no tiene ni la menor duda en que continuara, pues lo considera, "el amor de mi vida".

"Recién hablé con él. Estamos interesados en que nuestro matrimonio siga. Estamos comprendiendo en qué podemos mejorar. En la plática que tuvimos pude notar que estamos teniendo una mejor comunicación. Creo que el habernos alejado nos hizo valorar lo que tenemos".