Ven necesaria una nueva Ley de Fiscalización en Durango

Dentro de las responsabilidades que tiene la Entidad de Auditoría Superior del Estado, también existen limitaciones que permitan detectar posibles irregularidades en tiempo real.

El diputado local Luis Enrique Benítez destacó que la actual Ley de Fiscalización establece claramente las atribuciones, facultades, obligaciones y deberes, entre las que destaca auditar las cuentas del Gobierno del Estado, los Ayuntamientos y los organismos constitucionales autónomos.

"Lo que sucede es que lo hace en tiempo pasado, no lo hace en tiempo real. El trabajo de la Auditoría empieza una vez que concluye el ejercicio fiscal y revisa lo del año anterior, es un muestreo lo que audita, no es todo. Tiene acceso a algunos documentos y algunos otros no le son proporcionados a veces por los gobiernos", detalló el legislador.

Sin embargo, dijo que "en la vida real", la Entidad de Auditoría está limitada por falta de personal y hasta fiscaliza recursos federales; lo que no obsta para que en los informes que presentó al Congreso del Estado advirtiera que había cuentas en las que se desfasaban cantidades o se cometían irregularidades, como el desvío de recursos que eran de los Ayuntamientos y no se les entregaban.

Ejemplificó que la Comisión de Vigilancia de la Entidad de Auditoría del Estado apenas sesionó el lunes, después de más de un año sin sesionar.

"Necesitamos una nueva Ley de Fiscalización Superior que clarifique los alcances de la Auditoría, que claro que puede presentar denuncias penales y administrativas, y no lo hace. También a veces la ley no se cumple porque no hay voluntad política para cumplirla", añadió.

A la par, exhibió que la cercanía de la auditora superior del Estado, María de Lourdes Mora, con el exgobernador José Rosas Aispuro y su familia, era evidente; por lo que debería analizarse si esto incidió en el desempeño de sus funciones.