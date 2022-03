Van por vía jurídica en caso Pensiones

Un llamado a la "tranquilidad" lanzó durante el sábado el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, a los trabajadores y pensionados de la administración municipal, esto luego de que excolaboradores del gobierno pasado interpusieran decenas de amparos para obtener la devolución del total de sus aportaciones al Fondo de Pensiones, acción que habría de ocasionar pérdidas millonarias al recurso que maneja la Dirección de Pensiones.

El alcalde además advirtió a los involucrados en esos amparos, principalmente a quienes ocuparon direcciones y regidurías, a que habrá una respuesta de la administración y que en estos momentos se analiza por la vía jurídica, aunque en otro tema también recordó que finalmente las autoridades habrán de seguir ejecutando sanciones en contra de servidores públicos que hayan cometido irregularidades, principalmente sacando información o manipulando documentos de oficinas municipales.

"Eso lo habrán de definir (autoridades), está todo contemplado en esa respuesta, aquí lo que es de llamar la atención es el nivel de las gentes que están encabezando este tema, que es evidente que no es por una necesidad, seguramente habrá otro fondo, pero bueno, eso a mí no me gustaría adelantarlo, en la misma forma en la que ellos tuvieron que hacerlo y presentarlo, en esa misma forma nosotros vamos a responder y vamos a responder esta parte. Lo que es lamentable es quienes están atrás de esto".

Respecto a la inquietud de trabajadores de la administración y que han externado incluso preocupación por la estabilidad del Fondo de Pensiones, toda vez que se presentaron ya 70 amparos de ese tipo y pudieran ser hasta 300, el mandatario afirmó que se habrán de realizar todas las acciones de respaldo a los empleados y empleadas, de forma que no se afecte la operatividad de las áreas del ayuntamiento e incluyendo la de Pensiones.

"Todo nuestro respaldo (a trabajadores) y hasta ahorita, pues presentar jurídicamente respuesta a esta petición, ahorita el camino que hay es estrictamente jurídico y estamos haciendo la parte que nos corresponde a nosotros en la asesoría y en la complementación de todo lo que podamos hacer, en materia de proteger, cuidar y salvaguardar los intereses de la gran mayoría de los trabajadores, pues hacer y proteger jurídicamente", afirmó.

PODRÍAN UNIRSE MÁS EXTRABAJADORES

Cabe recordar que además los 70 primeros promotores de ese amparo, podrían ser parte de casi 300 extrabajadores que hagan lo mismo, lo cual llevaría al Fondo de Pensiones a un pago extraordinario de recursos,

El reglamento de Pensiones contempla solamente el pago del 50 por ciento de las aportaciones de los extrabajadores, pero en este caso se busca el otro 50 por ciento que se queda en el fondo, además de un 14 por ciento adicional que corresponde a las atribuciones del patrón, es decir, del propio Ayuntamiento de Torreón.

Antecedente

Van por acciones de contestación jurídica contra exempleados municipales en el tema del Fondo de Pensiones.

* Unos 70 empleados promocionaron un amparo para hacerse del total de sus aportaciones al Fondo de Pensiones.

* Destacan entre ellos exregidores, extitulares de área y otros excolaboradores de primer nivel.

* El pago del total de las contribuciones de esos 70 exempleados sería una pérdida de al menos 28 millones de pesos al Fondo de Pensiones.