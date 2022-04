Van por revisión de transporte 'digital' en Torreón

El Municipio de Torreón informó el sábado que se ejecutará una acción de revisión generalizada entre quienes se dedican al transporte vía plataformas digitales, esto en el marco de una inminente modificación reglamentaria para sancionar a quienes se encuentren fuera de la norma o laborando sin tener registro ante las empresas correspondientes.

Fue el alcalde de la ciudad, Román Alberto Cepeda, quien anunció ayer que desde la Dirección de Movilidad, junto con la Secretaría del Ayuntamiento, se iniciarán algunas acciones para revisar el padrón de transportes vía aplicación en Torreón, de forma que se pueda trabajar en un ordenamiento en el mediano plazo para generar mayores condiciones de seguridad a las y los usuarios.

"Hay que hacer ciertas modificaciones a la legislación, que se van a proponer, le pedí a la secretaria del Ayuntamiento que se coordinara justo con también el director de Tránsito y Vialidad, con Luis Morales, para actualizar esto lo antes posible, pero que no espere, porque al final está es un tema de seguridad y es un tema de prevención... Afortunadamente no se ha presentado ningún incidente, pero no queremos que suceda tampoco".

Al respecto también brindó mayores detalles el jefe de Movilidad, Luis Morales, quien afirmó que se tiene ya un contacto con los representantes de las plataformas digitales a nivel nacional y con el Gobierno de Coahuila, de forma que se puedan coordinar las modificaciones reglamentarias que sean necesarias para ordenar a todos los que se dedican a esa actividad y que no existan mayores impedimentos en ese sentido.

"La marcación personal, sobre todos los choferes de aplicación es constante y siempre la encabezan sus acciones, tanto Seguridad Pública como la Policía del Estado, los filtros que ustedes pueden observar en los distintos puntos de la ciudad tienen este objetivo principal, más porque se busca detectar sin hacer un estereotipo, a quienes escudados en un servicio de aplicación quieren hacer alguna actividad ilícita… Que sepan que hay un padrón de al menos 3 o 4 grupos organizados, incluso de ellos, el más organizado que es de 450 operadores", señaló Morales.

El funcionario indicó que las acciones arrancarán formalmente mañana lunes 25 de abril, proceso que se realizará a la par de las modificaciones reglamentarias que permitan ir ordenando ese tipo de servicio, al igual que se realiza de forma regular ya en el transporte público, con las diversas rutas de camiones y las líneas de taxis.

En caso de que se detecten situaciones de posible comisión delictiva en ese tipo de giros, se dará parte a la autoridad correspondiente, esto al margen de la revisión de esos vehículos junto con la autoridad estatal.

4

GRUPOS

Son los que aglomeran a choferes de transporte por aplicación en Torreón.

Regularización

Buscan regular el servicio de aplicaciones de transporte vía App en Torreón.

* Se realizará una revisión de todas las personas que se dedican a realizar transporte de pasajeros mediante aplicaciones.

* Buscan integrarlos oficialmente al padrón de las autoridades, esto con el objetivo de aumentar la seguridad de los usuarios.

* Se realizarán además modificaciones reglamentarias para que la mayor parte de esos choferes puedan regularse ante las autoridades.