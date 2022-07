Van por rescate de parquímetros del Centro de Torreón

Será en este mismo mes de julio cuando se presente un proyecto de renovación y rescate a los parquímetros de la zona Centro de Torreón, así lo informó el alcalde Román Alberto Cepeda, quien estimó que ni siquiera un 25 por ciento de dichos aparatos se recibieron funcionando.

Dijo además que el proyecto de renovación de los parquímetros estará dentro de una acción de mayor alcance, que tiene que ver con el rescate del sector Centro, no solamente en el primer cuadro de la ciudad, sino hasta la llamada zona de hospitales y en la parte Oriente desde la calzada Colón.

"No pasa el mes de julio (para) que tengamos ya un proyecto completo, para poder decidir y presentarlo a Cabildo, evidentemente eso socializarlo, tiene que ver con la modernización del sistema de parquímetros, pero va ligado a una remodelación también del primer cuadro de la ciudad, que no sea estrictamente de carácter recaudatorio, sino que tenga un beneficio para Torreón y que vaya implícito en ello, estamos concretando el proyecto y yo calculo que no pasa del mes de julio que lo podamos presentar".

Cepeda precisó que la remodelación de los parquímetros a sistemas "inteligentes de cobro" será un elemento más de la remodelación del Centro, mismo que también abarcará la introducción de cableado subterráneo, la mejora de banquetas, remodelación de algunas calles aledañas del Paseo Morelos, entre otras cosas.

Respecto al estado en el que se encontró a los parquímetros desde la pasada administración, el alcalde señaló que "no debe de estar funcionando ni el 25 por ciento, muy malas condiciones, esto no solamente es dar un servicio a medias, sino que no permite que hagas obras completas, lo que queremos hacer es hacerlo bien, que sea loable y que vaya implícito un sistema inteligente, no solo de dar un servicio efectivo, sino que también pueda ser un servicio de seguridad... Está considerado hasta el área de Hospitales y la calzada Saltillo 400", afirmó Cepeda González.