Van por ordenamiento de anuncios en puentes

Menos de la mitad de los concesionarios de puentes peatonales en Torreón cumplen con la normativa al 100 por ciento, la mayoría se escuda en el vandalismo para justificar la falta de iluminación y otros aspectos que son señalados por las autoridades en las revisiones de la infraestructura.

"Siempre hay irregularidades, los vandalizan, es la excusa de ellos, sucede mucho con los paraderos", dijo Francisco Torres Suárez, director de Urbanismo y Ordenamiento Territorial en el Ayuntamiento. Indicó que son cerca de 70 los puentes peatonales que se tienen en Torreón y que se realiza una revisión, en conjunto con la Dirección de Protección Civil.

"Realizamos un censo y ya tenemos exactamente las condiciones en las que se encuentran", comentó.

Señaló que, desde que se construyen, las pendientes para subir o bajar de los puentes, deben contar con cierto ángulo, pero en ocasiones resulta complicado debido al amplio espacio que se requiere.

"A veces no caben las rampas para tener una pendiente más o menos accesible, a veces un puente peatonal, le quieren poner una pendiente correcta, pero no hay el espacio", expuso. No obstante, indicó que se cumple, en lo general, con esta normativa para al acceso de una silla de ruedas con la inclinación de 4 por ciento.

En términos de la publicidad, el funcionario señaló que lo único permitido es colocar las lonas en la parte superior del puente, pero muchas veces los concesionarios aprovechan para colocar cintillas en el pasillo y se han estado retirando, porque significan un riesgo para los peatones, al quedar bloqueada la visibilidad, lo que pudiera hacerles víctimas de algún delito.

"Al puente le quieren sacar jugo, ponen arriba, ponen abajo, le cuelgan y eso no está permitido, eso sí lo hemos estado retirando sin decir agua va", expresó.

Torres Suárez dijo que no se ha aplicado ninguna sanción en estos casos, solamente se ha retirado la publicidad de cuatro puentes, sobre todo en la carretera Torreón-San Pedro.

El director de Urbanismo informó que se conformará un consejo de concesionarios de puentes y anuncios, por lo que en breve se presentará una terna al alcalde, a fin de contar con un presidente, de ellos mismos, y que se les pueda "poner en orden", pues señaló que "cada quien anda jalando para su lado, ese es el problema".

Al tener un consejo, dijo que se convocarán reuniones una vez al mes y se podrán tocar todos estos temas, en cuanto al orden, la publicidad permitida, entre otros.