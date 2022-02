Van por detección de cáncer infantil en Coahuila

Aproximadamente un 75 por ciento de los casos de cáncer infantil de Coahuila son diagnosticados en etapas "avanzadas", así lo admitió ayer sábado el secretario de Salud del estado, Roberto Bernal, esto en el marco del arranque de la campaña de "Detección Oportuna del Cáncer Infantil" en la entidad y que tuvo lugar en "Casa Feliz" de Torreón.

El funcionario destacó la necesidad de que autoridades, medios de comunicación y sociedad civil participen activamente en la difusión de los principales síntomas del cáncer en edades tempranas, toda vez que el realizar un diagnóstico oportuno permite tener mayores alternativas de tratamiento, elevando la posibilidad de salir adelante y sin mayores consecuencias para la salud.

Bernal dijo que en Coahuila se han elevado en últimos años los diagnósticos de cáncer infantiles en etapas avanzadas, lo que complica a los médicos y especialistas de todas las regiones su labor de lucha contra la enfermedad, además de que lleva a padres de familia y organismos civiles a tener gastos extraordinarios para mantener tratamientos con medicamentos que, por su naturaleza, no se encuentran siempre disponibles, tienen un costo alto, muchas veces inalcanzable para quienes no tienen un trabajo o los ingresos suficientes.

"En Coahuila hemos emprendido una gran campaña en contra del cáncer, se vino COVID y tuvimos que suspender un poco la apertura del Hospital Oncológico de Saltillo, pero bueno, en cuanto pudimos ya lo abrimos, el año pasado ya lo abrimos, tenemos más de mil 500 pacientes en control, hemos dado alrededor de mil 200 quimioterapias, está jalando a todo lo que da, conseguimos medicamentos, apoyamos aquí… Es un problema en el que tenemos que actuar todos, hemos visto que el 75 por ciento de los cánceres infantiles llega en estadios avanzados, tenemos mucho qué hacer, podemos hacerlo", afirmó Bernal.

De la misma forma, el encargado de la Secretaría de Salud señaló que habrán de mejorar aspectos como la coordinación con los hospitales particulares, el Seguro Social y con empresarios de todas las regiones, aunque al margen de ello seguirán apostando al equipamiento de las clínicas propias, así como a la adquisición constante de los medicamentos que sean necesarios para dar la atención a los pequeños que sean diagnosticados con cáncer.

"Tenemos medicamentos, pronto los equipos fuertes que tenemos en Saltillo, el acelerador lineal, la braquiterapia, pronto lo vamos a abrir, esto va a ser un gran avance y va a ser uno de los estados que más elementos tenga para tratar el cáncer… En Coahuila no están solos, en Coahuila estamos con ustedes, si no tenemos medicamentos los conseguimos, si no, la sociedad civil nos ayuda a conseguirlos, estén seguros de esto, no se rindan, sigan luchando", pidió el secretario de Salud.

Respecto al tema, se pronunció también el doctor Enrique López Facio, encargado del área de oncología de "Casa Feliz" Torreón, quien indicó que de acuerdo a estadísticas del propio centro se reciben anualmente hasta 100 casos nuevos de cáncer en niñas y niños, mismos que corresponden no solamente a la zona de la Comarca Lagunera, sino a estados vecinos como Chihuahua, el interior de Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, entre otros.

De la misma forma, el especialista confirmó que, al menos en "Casa Feliz", el 75 por ciento de los casos tienen un avance "importante" y que deriva en mayores complicaciones en el tratamiento, aumento de costos y una necesidad de medicamentos que no en todos los casos es cubierta de forma regular.

"Es una tarea muy difícil", reconoció López Facio, quien pidió a la iniciativa privada y la sociedad en general un mayor apoyo de las campañas, así como de la difusión de los síntomas "primarios" del cáncer infantil en sus modalidades más comunes.

Señaló que en la gran mayoría de los casos, los pequeños pueden manifestar dolores de cabeza recurrentes y sin mayor explicación, aparición de moretones de forma espontánea y frecuente, sangrados sorpresivos, pérdida de peso considerable, así como debilidad en general; "es muy importante que actuemos pronto ante esos síntomas, que no dejemos pasar tiempo… Cambia muchísimo y ayuda el tener un diagnóstico temprano", afirmó el médico.