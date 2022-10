Van 3 carpetas de investigación judicializadas contra anterior administración municipal de Torreón

Apenas se han judicializado tres de las 13 carpetas de investigación que tiene el Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila en contra de funcionarios de la pasada gestión municipal de Torreón, el monto por reparación del daño supera los 40 millones de pesos en estos tres expedientes.

Jesús Homero Flores Mier, fiscal anticorrupción en Coahuila, dijo que se tienen acumuladas 13 carpetas de investigación, en denuncias que se han recibido contra la anterior administración municipal de Torreón, incluidas algunas contra autoridades del Simas, por temas como desvío de recursos públicos, peculado, abuso de funciones, entre otros.

Señaló que se han estado judicializando algunas carpetas de investigación y que hay exservidores públicos que ya fueron vinculados a proceso, por lo que se integran los documentos conforme se van presentando, siguiendo los tiempos que han estado marcando los jueces.

"Ahorita están tres personas vinculadas a proceso, se han judicializado dos o tres carpetas solamente, estamos integrando la información, de ahí se han desprendido tres responsabilidades o tres imputados, están en libertad con medidas cautelares ya impuestas por el juez", comentó.

Se trata de dos personas que laboraban en el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón y una que estaba en el Ayuntamiento, en el área de Servicios Administrativos.

El fiscal dijo que el Sistema de Justicia Penal en el país busca actualmente la reparación del daño, que se estima en más de 40 millones de pesos solamente en lo que corresponde a esas tres carpetas, de las 13 que se busca presentar.

"No se trata de negociar, hay ciertas formas de terminación de los juicios, que puede ser un acuerdo reparatorio donde la víctima tiene que estar de acuerdo, no es el Ministerio Público, se ofrece ante el juez y la víctima es quien dice si está de acuerdo o no con esta reparación del daño, se tiene que evaluar, se tiene que cuantificar", expresó.

En este caso, sería el Simas la "víctima", por lo que la dirigencia actual deberá evaluar el tema.