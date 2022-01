Vamos dentro de un parámetro normal: Gobernador de Coahuila sobre contagios COVID

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, afirmó este fin de semana que pese a que están aumentando los contagios contra el COVID-19 en la entidad, aún no se han traducido en incrementos en los niveles de hospitalización o fallecimientos.

Desde la ciudad de Torreón el mandatario destacó que se siguen avanzando en las aplicaciones de refuerzos de vacunas contra el virus en los segmentos poblacionales que corresponde, por lo que hasta esta semana la autoridad estatal observa un desarrollo regular de la pandemia, de acuerdo además a lo que se anticipaba por la incidencia de la variable Ómicron.

“Ese sector poblacional catalogado de 15 a 18 (años) llevamos muy poco, en eso llevamos un porcentaje muy bajo, yo creo que eso nos va ayudar una vez que se pueda sumar el doble esquema de ese sector, lo demás vamos muy bien, vamos casi al 80 por ciento con esquema doble de toda la población mayor de 18 años, ahí sí vamos bien, prueba de ello es que el Ómicron no ha tenido, pues el incremento en los positivos no necesariamente se traduce en hospitalización y en lamentables fallecimientos, vamos dentro de un parámetro normal, no tenemos una gráfica que nos cambie el rumbo o los indicadores en nuestra entidad”.

No obstante Riquelme admitió que los casos positivos de COVID-19 siguen aumentando diariamente en todas las regiones del estado, de tal forma que incluso se rebasan nuevos récords y que inciden en la demanda de pruebas dentro de laboratorios particulares y del sector público de salud.

“Ya están apareciendo de mil 500 a arriba de positivos diarios, va muy rápido el contagio, dura un poquito menos, con síntomas muy leves, pero aquí tenemos que seguir cuidando a quienes tienen alguna comorbilidad y sobre todo a quienes no están vacunados lamentablemente”.

Respecto a la afectación laboral que pudiera estar generando el alza de contagios del virus en la entidad, el mandatario señaló que por el momento se están analizando los impactos de los confinamientos de trabajadores contagiados, aunque hasta este fin de semana solamente la región Sureste tiene ya indicios claros de que existe ya una afectación en ese sentido.

Respecto a la región Laguna las empresas aún no reportan un mayor impacto por esta nueva ola de contagios, aunque de igual forma se sigue pendiente desde la Secretaría del Trabajo para atender cualquier eventualidad.

“Sí hay sectores (pudieran pausar) pero creo que está controlado, la mayor problemática se está dando en Saltillo y ahí el contagio de obreros pues es de manera muy ágil, en ese sentido ya están implementando medidas, para evitar que se pueda tener un retroceso dentro de la producción, sobre todo la automotriz, pero no hemos tenido graves problemas, sin embargo sí se están presentando contagios en las empresas”, admitió Riquelme Solís.