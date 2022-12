'Vamos a llevar el asunto hasta la Suprema Corte', advierte Ricardo Anaya sobre plan B de AMLO

El excandidato presidencial Ricardo Anaya sostuvo que el plan B electoral de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador pretenden destruir la democracia en México, por lo que adelantó que buscará frenarlo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"En el fondo, la terquedad, la saña de López Obrador contra el INE, solo habla de su miedo. Si de veras fueran invencibles, no estarían entercados en cambiar al árbitro. No van a poder destruir al INE y a nuestra democracia. Aunque no les guste, vamos a llevar el asunto hasta la Suprema Corte, quien va a tener la última palabra", puntualizó.

A través de un nuevo video que compartió en sus redes sociales, puntualizó que las reformas aprobadas en el Congreso, abren el camino para que el Ejecutivo Federal se quede en el poder hasta el 2030.

"Con eso no se juega, presidente. México merece y necesita un presidente que trabaje en serio. Y que ni de broma caiga en la tentación de perpetuarse en el poder. ¿O de veras eso busca su locura de reforma electoral?", cuestionó.

El líder panista denunció que el plan B se avaló de forma apresurada y desaseada, y que además la mayoría morenista dio su voto a favor con los ojos cerrados.

"Ya comentamos que los diputados aprobaron el plan B de AMLO sin siquiera leerlo. Fue uno de los días más tristes del Congreso, porque perdió todo sentido de dignidad y de congruencia. Se portaron, tal cual, como borregos. Teníamos la esperanza de que en el Senado sería distinto. Pero parece que en el México de hoy la política oficial es sinónimo de irracionalidad, de autoritarismo y del más penoso sometimiento. En el Senado, otra vez, Morena y sus aliados consumaron el atraco", acusó.

Anaya Cortés celebró que la reforma electoral constitucional, el plan A, no se haya consumado, pero insistió en que si bien, no se mató al INE, con el plan B sí quedará mutilado.

"Si el plan A, la reforma constitucional, buscaba dejar muerto y enterrado al INE, el plan B que aprobaron busca dejar al INE sin brazos y sin piernas. O sea, el plan A era de plano matar al INE. El plan B es dejarlo todo mutilado", insistió.

Entre los cambios que contiene el plan B, reclamó, "se establece que el INE se quede sin personal especializado, sin capacidad de operación y casi sin un peso", además, deja al órgano electoral sin facultades para imponer sanciones.

"Los candidatos de Morena y sus aliados van a poder usar dinero público, dinero del narco, y el INE y el Tribunal Electoral no podrán hacer nada. Podrán pasarse del tope de campaña, podrán no presentar reportes de gastos y el INE y el Tribunal no podrán hacer nada. Esta reforma es una mancha negra con la que Morena ha ensuciado al Congreso. Y aunque ahora se sientan intocables, la historia los juzgará", sentenció.