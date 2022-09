'Valoren la cultura y su futbol', Dani Alves pide a los mexicanos ser más solidarios

Dani Alves se encuentra muy cerca de cumplir dos meses en México, tiempo suficiente para tomarle cariño al país, sus costumbres, tradiciones, cultura, comida y gente, misma a la que el exjugador del FC Barcelona le dedicó un poderoso mensaje durante una entrevista con Hugo Sánchez.

Alves, quien es el futbolista con más títulos de la historia, se tomó unos minutos y después de hablar de su amor por México, pidió a todos los mexicanos apoyarse entre ellos y creer en sus habilidades para cumplir sus sueños.

"Me gustaría que los mexicanos no permitieran que se volteen entre sí, es la sensación que yo tengo. Me gustaría que los mexicanos no se volteen para ustedes mismos, que valoren su cultura y su futbol. No lo hagan, dejen que el mundo lo haga, pero ustedes no", mencionó el brasileño.

(FOTO: ARCHIVO)

El jugador universitario agregó que durante toda su vida dentro y fuera de las canchas, México siempre estuvo presente en momentos importantes, por ello no dudó en llegar a la Liga MX para jugar con Pumas.

"Para mí es una oportunidad de dar continuidad a mi legado en un país como México, un pueblo increíble y que ahora estoy más enamorado que antes.

Me encanta la comida. Siempre tuve una debilidad por México, había mirado mucho su futbol. Tuve oportunidad de enfrentar a clubes mexicanos y también a la Selección Mexicana, siempre fue un futbol y un lugar que me llamaba la atención", finalizó.