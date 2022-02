Va UAdeC por otro recorte de nómina

Debido a que no se ha podido resolver la situación financiera, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) va por un segundo recorte a la nómina, confirmó ayer el rector Salvador Hernández en una gira que hizo por escuelas y facultades de La Laguna.

Dijo que hay alrededor de 500 trabajadores que terminan sus contratos eventuales el próximo mes de marzo, por lo que se analizará cada caso y con "una buena parte" ya no se hará la renovación correspondiente.

Hernández Vélez asegura que no se afectará el proceso de enseñanza-aprendizaje pues el personal docente es la base fundamental para que la Universidad cumpla con su objetivo

En una primera etapa, la máxima casa de estudios ya no renovó el contrato de 611 trabajadores eventuales, por lo que la nómina pasó de los 7 mil 800 a los 7 mil 189 empleados. A mediados de enero de este año, Hernández Vélez dijo que ya no se renovarían los contratos de cerca de mil trabajadores eventuales de la UAdeC lo que representaría un ahorro en la nómina de 130 millones de pesos anuales. El ajuste sería gradual y se iría dando catorcena tras catorcena.

CRISIS ES POR ADEUDO DEL ESTADO: DELEGADO

En redes sociales, el delegado del Gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, señaló que la UAdeC se enfrenta a una "gran crisis financiera" debido a "los más de 700 millones de pesos" que el Gobierno del estado les adeuda.

Aseguró que se ha culpado "indebidamente" al Gobierno federal del recorte de personal de la Universidad y de la falta de pago de "aguinaldo" (de la nómina) a sus trabajadores en diciembre del año pasado.

Ayer, el rector dijo que en la actualidad son 29 estados de la República Mexicana que tienen deuda con las universidades, misma que se ha incrementado de 2019 a la fecha. Según comentó, lo anterior se debe a los recortes federales y añadió que cree que los únicos que no deben es el Gobierno de la Ciudad de México.

"¿Por qué no debe el gobierno de la Ciudad de México?, porque el gobierno de la República aporta el 100 % de los recursos federales a la UNAM, al Politécnico y a la UAM, por eso no debe nada el Gobierno de la Ciudad de México, pero los otros 29 deben y deben por los recortes federales".

Mencionó que en el caso de Coahuila no se deben 700 millones de pesos pues hay que restarle los 350 millones que puso el Gobierno del estado para resolver el problema financiero que se presentó con el pago de la nómina de diciembre del año pasado. "Esos 700, ya quedaron en 350, más o menos".

Vélez Hernández, acusó que hay una distribución de recursos federales que no es equitativa y que "ahí hay una cuestión que no dice Flores Hurtado y que es lo que nosotros señalamos. Nosotros vamos a continuar así (con los recortes) porque no podemos resolver el problema financiero producto de toda esta situación y de la economía del país".