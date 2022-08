Va Torreón por una nueva planta tratadora de aguas residuales

Analiza Municipio de Torreón propuestas para construir una nueva planta tratadora de aguas residuales en esta ciudad.

"Estamos viendo nuevas propuestas para la planta tratadora, tenemos un problema, que estamos cargando con él, que es la ya existente, pero simultáneamente ya necesitamos una nueva planta tratadora y estamos viendo ya, estamos escuchando cual sería la posible o la mejor oferta que pudiéramos tener", dijo el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González.

Se refirió a la planta tratadora anterior y expuso que se tiene un tema jurídico pendiente de resolver, pero aseguró que "no podemos detenernos en resolver un problema pasado, sino que también tenemos un problema presente, que lo tenemos que resolver".

Consideró que se debe abordar la problemática del agua en la región de forma integral, mas aún cuando se tiene la estrategia de dotar de agua a todo el municipio, sin importar las condiciones en que se haya recibido el equipo e infraestructura del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas).

Explicó que no se puede regar las 600 plazas que se acordaron, dentro de uno de los puntos de su plan de trabajo, con agua tratada, si no tienen el líquido. Desconoció el volumen con que cuenta en la actualidad el Municipio, en términos del agua tratada, pero indicó que existe el compromiso de que el mayor número de plazas públicas ya no se rieguen con agua potable, sino que se realice este intercambio.