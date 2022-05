Va por México declina reforma electoral de AMLO

Los dirigentes nacionales de la coalición legislativa Va por México adelantaron que no apoyarán la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual sostuvieron es "regresiva" y "destructiva".

En conferencia de prensa adelantaron que ellos presentarán su contra propuesta.

"Creemos que es un acto más del circo, Morena y teatro que ha venido llevando el Presidente; para nosotros es un dardo envenenado en contra del INE y de la democracia, no permitiremos retrocesos ni autoritarismos, no permitiremos que México sea una autocracia donde se haga lo que ordene un solo hombre. El único objetivo que puede haber detrás de querer cambiar las reglas desde el poder, es querer mantenerse en el poder", denunció el líder del PAN, Marko Cortés.

Explicó que el PRI, PAN y PRD presentarán sus iniciativas electorales por separado para buscar los puntos de coincidencia, entre los que destacan que haya segunda vuelta electoral, eliminar la sobrerepresentación, elecciones primarias el mismo día para todos los partidos, prohibición total al uso electoral de programas sociales, nulidad electoral en casos donde participe delincuencia organizada y regulación de las conferencias mañaneras en tiempos electorales.

Al mismo tiempo, presentaron un paredón con los rostros de más de 400 personas que presuntamente han sido atacadas por este gobierno en una campaña denominada "traidores a la patria", entre las que destacan funcionarios públicos, artistas, académicos, ambientalistas, comunicadores, periodistas, y ministros, así como diputadas y diputados, a quienes denominaron "héroes de la patria".

"Su único delito es pensar diferente, estamos aquí para denunciar la campaña de odio, de terror y de violencia. Esta amenaza va más allá de nuestras diputadas y diputados, va más allá de los partidos que integran la coalición Va por México, es una amenaza manifiesta contra todas las personas, mujeres y hombres que se atreven a alzar la voz contra este gobierno corrupto, autoritario y represor."

"El gobierno de Morena está demostrando de qué está hecho, está mostrando el ADN de los dictadores más corruptos del mundo, y nosotros les decimos que vamos a defender a estos héroes de la patria, no vamos a sucumbir ante esta tiranía", señaló el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Por su lado, el líder del PRD, Jesús Zambrano, advirtió que "el bodrio de reforma electoral" del Ejecutivo no va a pasar, sin importar las presiones.

"Dicen que nos van a dar una paliza en 2024, paliza es lo que le están dando a la constitución y a las leyes de este país. No les tenemos miedo por su intolerancia y autoritarismo, ahora dicen que el día de la votación de la reforma llegará a la Cámara con miles de personas para presionarnos, no lo vamos a permitir. Andrés Manuel López Obrador, te lo digo de frente, te has convertido en un Porfirio Díaz, o peor aún, en el chacal de Victoriano Huerta al estar asesinando la democracia y las libertades de nuestro país, no lo vamos a permitir", declaró.