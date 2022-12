'Uy, estoy preocupadísimo', Gignac responde a aficionado francés que lo invitó a retirarse

Luego de que un aficionado francés invitara a retirarse al jugador de Tigres, André-Pierre Gignac, por considerar que "ya no tiene el nivel", el futbolista dijo de forma irónica que "lo voy a pensar bien y analizarlo en profundidad".

Por medio de Twitter, un reportero difundió la entrevista que le hizo a un aficionado francés, quien habló de forma directa contra Gignac y Thauvin.

"Ya pasó el tiempo de André-Pierre Gignac. Ya se acabó. Ya no tiene el nivel. Ya debe retirarse. De Florian Thauvin no me gusta su mentalidad. En Francia siempre se tiraba al suelo. No me gusta como jugador", se escucha decir al aficionado.

(FOTO: ESPECIAL)

Asimismo, Gignac respondió de forma irónica al comentario, pues consideró analizar su retiro.

"¡Uyyyy, estoy preocupadisimoooo por lo dijo un wey que viene de Paris! ¡Lo voy a pensar bien y analizarlo en profundidad! ¡Gracias por los consejos! ¡Disfruten de la copa del mundo que la LIGAMX no ha empezado todavía!, expresó el futbolista.

(FOTO: ESPECIAL)

Finalmente, en el mismo tuit, el jugador respondió: "Ya lo analicé! No me voy a retirar".