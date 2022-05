Usuarios del módulo 13 'La Marinera' mantienen plantón en Conagua por supuestas irregularidades

Usuarios del módulo 13 “La Marinera” del Distrito de Riego 017 en Francisco I. Madero mantienen un plantón en las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Torreón para denunciar supuestas irregularidades en la entrega del agua y promesas incumplidas por parte de la dependencia federal que a su consideración, no tiene un plan de trabajo.

“Se burlan de nosotros los jodidos, ya estamos hasta la madre, los canales están como nunca lo habíamos visto, desfasados de agua, van hasta el tope, porque (el director regional de Conagua, Eduardo Fuentes) trae compromisos con la gente de Morena donde están dando agua sin recibos, sin comprobar nada.

En el aniego que se abrió en marzo ahí salió todo el volumen que se entregó irregular, se quedaron compañeros con recibos y 300 hectáreas legales que no se regaron a consecuencia de que se regó todo lo ilegal”, señaló este miércoles Gilberto Ibarra López, uno de los quejosos.

Dijeron que en la Conagua hay mal manejo del recurso hídrico lo que se traduce en corrupción pues el organismo quiere solventar ciertas problemáticas y “hacer quedar bien a un grupo del sector social, porque somos dos grupos, para que ellos queden bien con los usuarios y lo están haciendo a base de agua, no se vale. La presa tiene un 30% pero no es real porque el vaso de almacenamiento ya está azolvado, ya no capta la misma agua”.

Por lo anterior, aseguraron que está en riesgo el próximo ciclo agrícola. En promedio, el gasto para el módulo debería tener un gasto actual de 6 metros cúbicos (Mm3) y están rodando 7 metros cúbicos “para cumplir los compromisos que hicieron esos grupos que está administrando Juan Manuel López, se ostenta de representarnos al sector social pero no está bien elegido porque lo impuso Conagua, Conagua no es quién para decidir quién nos va a representar sino la Asamblea de los delegados”.

Exigieron que se dé un informe de cuál fue el gasto del agua pues de esta forma es como saldrá a relucir que se excedieron con 5 millones de metros cúbicos que no le correspondían al módulo para el riego de presiembra. Mencionaron que del 100% del agua que se destina para el riego de presiembra y tres auxilios, la Conagua ya tomó el 40% lo que significa que no se garantizará el recurso para el riego del último auxilio.

“Los que somos algodoneros tenemos la seguridad de que no van a cumplir con el tercer riego, si ya se comieron el 40% queda un 60% cuando deberíamos tener un 75%, nuestra agua se va a terminar aproximadamente con el volumen que traen ahorita el 15 de julio, cuando nosotros tenemos la necesidad de andar regando todavía 8 días de agosto. Es una problemática fuerte en la que se está metiendo Conagua”, mencionó Antonio Hernández, productor del ejido Covadonga. Señaló que tiene un cultivo de algodón, que lo sembró el día 27 de marzo y que es fecha que no le quieren dar el agua.

En una reunión que sostuvieron esta semana en Lerdo, los afectados comentaron que la Conagua les prometió una solución a los recibos que no se han regado así como llevar a la parte que administra el agua pero que incumplieron.

Los quejosos dijeron que mantendrán el plantón al exterior de la Conagua hasta que se les dé una solución y añadieron que no han obstruido el acceso.