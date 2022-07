Urgen vías legales contra migración irregular

Lamentablemente, gobiernos y sociedad voltean a ver el problema migratorio cuando hay tragedias como la de San Antonio, Texas, pero migrantes mueren casi todos los días, advirtió Giovanni Lepri, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

"Lastimosamente nos fijamos en esta tragedia cuando mueren 50 personas, y entonces toda la atención se concentra en estos eventos trágicos, como pasó en Chiapas hace unos meses y ahora en Texas, pero migrantes y refugiados solicitantes de asilo mueren todos los días, o casi, y se debe en mucha parte a que la movilidad humana que sea migración, que sea refugio, que sea por violencia, que sea por otras razones, está aumentando. Y la segunda es que se necesitan más vías legales para que las personas no tomen estos riesgos", enfatizó.

Destacó que los migrantes se van de sus países principalmente por hambre y violencia, por lo que -advirtió- hay que encontrar las vías legales para que no corran riesgos y pierdan la vida.

"Yo creo que sí hay una responsabilidad de los gobiernos y de la sociedad en entender que este fenómeno no se va a parar, no es una cuestión de si queremos o no que las personas se muevan. Las personas se mueven, pero la pregunta es si es posible hacer más para responder y disminuir los riesgos", indicó.

Lepri recordó que la Cumbre de las Américas, que terminó hace poco más de un mes en Los Ángeles, California, abrió unas líneas hacia esta reglamentación del movimiento de las personas y buscar alternativas, "pero son pequeños pasos respecto a la magnitud del fenómeno".