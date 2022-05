Urbanismo de Torreón es ejemplo de 'pasividad burocrática': ingenieros civiles

El Colegio de Ingenieros Civiles de La Laguna consideró que la Dirección de Urbanismo y Ordenamiento Territorial del Municipio de Torreón es un ejemplo muy claro de "pasividad burocrática, desinterés ciudadano e irresponsabilidad y arrogancia".

Daniel de la Garza Ferrer, presidente del Colegio de Ingenieros, señaló que hay más de 100 fraccionamientos en este municipio que no han sido recibidos por el área de Urbanismo, lo que ocasiona que los ocupantes o residentes de ellos no cuenten con las garantías en servicios como agua potable.

Indicó que el Ayuntamiento es la autoridad responsable de verificar que la factibilidad otorgada fue la adecuada y se haya cumplido, en temas de energía eléctrica, de saneamiento, de espacios reglamentarios de áreas verdes, pavimentación de acuerdo a diseño, recolección de basura, entre otros.

"Hoy en día, la mayoría de los fraccionamientos no operan de forma satisfactoria por el desinterés y negligencia en sus funciones de la Dirección de Urbanismo y Ordenamiento Territorial", explicó, "este Colegio ha ofrecido reiteradamente los servicios de peritaje a los fraccionamientos no recibidos para determinar sus estatus, servicio que ha sido ignorado por el titular de esta dependencia, además que hay poca disponibilidad del arquitecto Mújica para recibirnos y escuchar nuestras propuestas, comentando su asistente que está ocupado".

"Es relevante que esta Dirección considere ayuda si se ha determinado que no puede, o peor aún, si hay una tendencia a proteger fraccionadores. Es apropiado que la ciudadanía no absorba los problemas que ocasionan las deficiencias y el desinterés aquí expuesto, porque tanto para recibir los fraccionamientos y encargarse de su funcionabilidad como para no recibir por faltas detectadas y exigir su adecuamiento, el responsable sigue siendo Urbanismo", expresó de la Garza Ferrer.