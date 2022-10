UPS refuerza apoyo a mujeres emprendedoras tras la pandemia

La estadounidense UPS reforzó su apoyo en ámbito global a las pequeñas y medianas empresas administradas por mujeres con el objetivo de acelerar la recuperación económica después de la pandemia, destacó la presidenta de la gigante de logística en Brasil, Nadir Moreno.

En entrevista a la Agencia EFE, la ejecutiva brasileña explicó que la pandemia impactó fuertemente al sector, pero generó también oportunidades para las mujeres que crearon negocios propios dentro de sus casas.

"La mujer, que sigue siendo la principal proveedora de la familia en muchos aspectos, sufrió demasiado con la pandemia porque sus micro y pequeñas empresas se han visto muy impactadas. Entonces, ayudándoles directamente queremos acelerar la recomposición y reconstrucción del sector", afirmó Moreno.

Entre las iniciativas llevadas a cabo, la brasileña destacó el Programa Mujeres Exportadoras, que desde el 2018 y a nivel global capacitó cerca de 17 mil mujeres dueñas de pymes.

En Latinoamérica, más específicamente, se han realizado más de 70 sesiones de entrenamiento con el apoyo de cerca de 20 socios estratégicos.

Además, la multinacional ha invertido en 2021 cerca de 1 millón de dólares para ayudar a las pymes pertenecientes a mujeres, negros, LGBT+ y asiáticos.

"Las pymes no saben cómo realizar trámites aduaneros, cuáles son los impuestos que se aplican y las leyes de cada localidad. Entonces, cuando se encuentran ante la primera dificultad, la tendencia es desistir o retroceder", detalló Moreno.

Ante este contexto, ella afirmó que la intención es ofrecer subsidios, capacitación y visión para que puedan expandir sus pequeños negocios a otros sitios.

"Por eso, desde 2021, incrementamos el programa para abarcar a más emprendedoras y firmamos sociedades con reconocidas instituciones de enseñanza, como el Tecnológico de Monterrey", resaltó la presidenta da UPS en Brasil.

Para Moreno la logística de UPS, además de global, "nace en un sitio para morir en otro", por lo que todas las actividades de carácter socioambiental desarrolladas por la empresa generan un impacto más allá de las fronteras de los más de 200 países donde está presente.

LA BRECHA DE GÉNERO EN EL MUNDO CORPORATIVO

Además de las dificultades enfrentadas por las mujeres para emprender, Moreno abordó también las barreras a las que se enfrentan en el mundo corporativo, que en su opinión son más preocupantes.

"En el universo corporativo, la representatividad de las mujeres se reduce significativamente en comparación con el mundo emprendedor, entonces es allí que tenemos que centrar nuestros esfuerzos para acelerar la paridad de género", sostuvo.

Al frente de LIDE Mujer en Brasil, una red corporativa cuya misión es promover y ampliar la presencia de mujeres como líderes en el país, Moreno ha observado una mejora significativa en los últimos años, pero todavía considera la igualdad de género como un objetivo lejano.

"El mundo corporativo es complejo por ser más machista. Hay que romper paradigmas y otras reglas, pero no siempre tenemos esta autonomía. Por eso, considero que este es mi papel para poder impulsar la igualdad", señaló.

Ella también recordó que, pese a que el número de mujeres que concluyen los estudios universitarios es superior al de hombres, su representatividad sigue siendo menor, muchas veces por temas culturales, y destacó la necesidad de empoderarlas.

"Muchas de ellas lo tienen tan interiorizado que no se dan cuenta de que pueden ser protagonistas. Hay que ayudarlas a ver que esto es posible. Sé de casos de mujeres que no aceptaron ser promovidas porque tener un cargo superior al de sus maridos generaría problemas en casa", relató.

Pese a trabajar desde hace 30 años en una empresa que era dominada por hombres, Moreno afirmó que nunca se sintió diferente por ser mujer dentro de UPS, pero sí que se enfrentó a prejuicios fuera del ambiente de la compañía.

"Siempre me he sentido empoderada y respaldada, así que nunca me he dejado afectar por estas situaciones. Dentro de UPS aprendí que una empresa gigantesca puede cambiar internamente para alcanzar la diversidad, y debo contribuir transmitiendo eso a otras corporaciones", concluyó.