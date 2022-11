Unos 300 neurocientíficos se reúnen en España para hablar del cerebro

Unos 300 neurocientíficos de todo el mundo se reunirán mañana y pasado en la Universidad española de Barcelona (UB) en la primera edición del Congreso Internacional Multi-Brain, un foro científico para abordar la complejidad de las investigaciones sobre el cerebro.

Organizado por el Instituto de Neurociencias de la UB (UBNeuro), el congreso tratará sobre la neurotecnología, como nueva revolución en el estudio del cerebro, sobre la plasticidad sináptica en las enfermedades neurodegenerativas, sobre los factores psicológicos para potenciar la resiliencia cognitiva y sobre la realidad inmersiva para neurorrehabilitación.

Entender las bases biológicas del funcionamiento del cerebro, limitar el impacto de las enfermedades neurodegenerativas y explorar las opciones que ahora brindan las nuevas tecnologías son también algunos de los retos de la biomedicina y de la salud pública que abordará el congreso.

El Congreso Internacional Multi-Brain Barcelona, que acogerá la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UB del 9 al 10 de noviembre en formato presencial y también virtual, reunirá a los neurocientíficos con pacientes, en una convocatoria pionera que quiere potenciar la salud, el bienestar y el conocimiento en el ámbito de las neurociencias.

Según los organizadores, esta cumbre científica es una propuesta pionera en el ámbito del estudio del cerebro.

En el congreso participarán expertos de prestigio como Míriam Pérez Cruz, del Instituto de Investigación San Juan de Dios; Nicolai Franzmeier, de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich; Jesús Rodrigo, de la Confederación Española de Alzheimer; Christoph Guger, director de G.tec. Medical Engineering; y Xavier Boix, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, entre otros.

También incluirá presentaciones de diversas empresas neurotecnológicas americanas (Google), europeas (Tobii) y españolas (Inbrain Neuroelectronics, Bit Brain, Broomx, Neuroelectrics) sobre la aplicación de las nuevas neurotecnologías para el estudio del cerebro.

En la sesión de clausura, que conducirá el catedrático Jordi Alberch, participará el experto internacional en neurotecnología Rafael Yuste, de la Universidad de Columbia, que impartirá la conferencia "Neurotechnology: an upcoming revolution in science, medicine and society".