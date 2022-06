Universidad Autónoma de San Luis Potosí dispuesta a colaborar con Secretaría de Comunicaciones y Transporte

"Estamos en la mejor disposición de que se instale una mesa de trabajo en cada una de las facultades, donde cada uno de los alumnos pueda dar sus datos personales su CURP, dirección y teléfono", comentó el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Zermeño Guerra, sobre las becas de transporte gratuito que anunció el Gobierno del Estado y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de San Luis Potosí.

Explicó que esta beca es para que las y los estudiantes de la Universidad no se preocupen por el pago del transporte público; la cual beneficiaría a 35 mil alumnos, cerca de 32 mil que cursan una licenciatura y poco más de dos mil 500 de postgrado en la UASLP en todo el Estado.

Respecto al señalamiento que realizó Leonel Serrato, titular de la SCT, frente a medios de comunicación sobre la falta de colaboración de la UASLP para que los alumnos tengan el beneficio de las becas. El rector comentó que surge a partir de un oficio donde la máxima casa de estudios respondían que no podían proporcionar los datos personales de los alumnos, debido a la protección de datos, así como que en algunos casos las y los estudiantes son menores de edad.

Detalló que el oficio fue girado en el mes de noviembre y recibido por la SCT el 1 de diciembre y aunque en el escrito la UASLP, proponía que se realizarán mesas de registro, por parte de la Secretaría, en cada una de las Facultades para que los alumnos fueran beneficiados, pero hasta el momento no han recibido respuesta alguna a dicha solución.

"No he tenido respuesta, que yo tenga conocimiento no he recibido ninguna respuesta, son siete meses, creo que el tiempo fue suficiente", concluyó.