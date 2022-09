Unión Laguna trabaja fuerte de cara al inicio de la Liga Invernal Mexicana 2022

Con la mentalidad fija en realizar un estupendo papel dentro de la inminente temporada 2022 de la Liga Invernal Mexicana, los jóvenes representantes de los Algodoneros del Unión Laguna realizaron ayer su quinta sesión de prácticas de pretemporada, en el estadio de la Revolución.

Cuerpo técnico

La jornada fue de mucha intensidad, con trabajo de acondicionamiento físico, práctica de bateo, mientras que lo lanzadores entrenaron la defensa individual en toques de bola y squezze play, mismo detalle con los receptores con dinámicas de reacción e identificación de elevados. El lerdense Carlos González está al frente del contingente de peloteros, de cara a lo que será su segunda temporada como mánager dentro de este circuito que está enfocado en brindar oportunidad de jugar a los jóvenes prospectos de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

González, quien fuera un destacado torpedero durante su etapa como pelotero activo y quien durante la anterior temporada de LMB se desempeñó como coach de primera base del Unión Laguna, ya tiene definido al cuerpo técnico que le acompañará a lo largo de la temporada, para buscar el máximo desempeño y desarrollo de cada uno de los jóvenes jugadores. El mochiteco Arturo Ruiz fungirá como coach de pitcheo, mientras que el recordado exlanzador Eder Llamas será coach de bullpen, el cubano Augusto Bautista cumplirá la función de coach de infield, Carlos "Canchis" Álvarez fue designado coach de bateo, Javier Arratia conoce a la perfección a los jóvenes peloteros y brindará apoyo como coach.

En las labores de trainers estarán Alberto Gaucín y Alberto García Castañeda, el experimentado doctor Gerardo Martínez volverá a ser el médico del equipo y Gerardo "La Viejita" Castañeda hará las labores de bat boy. Los jóvenes "Algodoneritos" volverán a entrenar esta mañana en el estadio de la Revolución, donde continuará la preparación rumbo al "Playball" en la Zona Norte de la Liga Invernal Mexicana, pactado para el próximo jueves 13 de octubre, cuando los Guindas visiten a los Sultanes en Monterrey, mientras que un día después será el juego inaugural en casa, al recibir a los Acereros de Monclova.

Sangre joven

Tras la práctica matutina de miércoles, el infielder sinaloense, Damián Mora, se dijo entusiasmado ante una nueva oportunidad de jugar en los estadios de LMB y defender los colores del Unión Laguna: "me firmaron en el invierno del año 2020, en un torneo en la ciudad de Texcoco, fui como invitado y gracias a Dios, me firmaron para el equipo. Desde los siete años juego beisbol en ligas pequeñas, mis papás me llevaron y desde antes me gustaba, pues acompañaba a mi papá a sus juegos, desde ahí nació el amor por este deporte", afirmó el muchacho de 19 años de edad.

"Ahora estoy trabajando en jugar la tercera base, haciendo unos pequeños ajustes y muchos drills, de verdad que estoy trabajando extra y mis coaches me están apoyando mucho para que sea una buena temporada. Me siento muy entusiasmado al ser la segunda temporada que jugamos esta liga y vamos por todo", complementó.